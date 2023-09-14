В Роскомнадзоре назвали условие для блокировки WhatsApp в России

Роскомнадзор: WhatsApp запретят, если он будет распространять запрещенные данные

WhatsApp в России может быть заблокирован, если он будет распространять запрещенные данные. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Роскомнадзор.

В агентстве ведомству сообщили, что мессенджер может быть заблокирован на территории России, если в нем появятся недружественные каналы с запрещенной информацией.

Ранее президента России Дмитрий Песков заявил, что не знает деталей новости о блокировке WhatsApp. Он переадресовал этот вопрос, заданный журналистами, депутатам Госдумы.

До этого глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн высказался о возможной блокировке мессенджера в случае, если в нем появятся русскоязычные каналы. По его мнению, данные, публикуемые в них, будут носить антироссийский характер из-за принадлежности WhatsApp к корпорации Meta (признана в России экстремистской и запрещена).