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14:27, 14 сентября 2023Интернет и СМИ

В Роскомнадзоре назвали условие для блокировки WhatsApp в России

Роскомнадзор: WhatsApp запретят, если он будет распространять запрещенные данные

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

WhatsApp в России может быть заблокирован, если он будет распространять запрещенные данные. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Роскомнадзор.

В агентстве ведомству сообщили, что мессенджер может быть заблокирован на территории России, если в нем появятся недружественные каналы с запрещенной информацией.

Ранее президента России Дмитрий Песков заявил, что не знает деталей новости о блокировке WhatsApp. Он переадресовал этот вопрос, заданный журналистами, депутатам Госдумы.

До этого глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн высказался о возможной блокировке мессенджера в случае, если в нем появятся русскоязычные каналы. По его мнению, данные, публикуемые в них, будут носить антироссийский характер из-за принадлежности WhatsApp к корпорации Meta (признана в России экстремистской и запрещена).

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    Мария Большакова
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