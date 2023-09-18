Украинская фехтовальщица Харлан вновь высказалась о ситуации с россиянкой на ЧМ

Украинка Ольга Харлан могла завершить карьеру из-за ситуации с россиянкой на ЧМ

Украинская саблистка Ольга Харлан вновь высказалась о ситуации с россиянкой Анной Смирновой на чемпионате мира по фехтованию 2023 года. Ее цитирует The Guardian.

«Я приняла это, поверила, что все кончено. Именно тогда я почувствовала себя хуже всего в своей жизни. Я узнала о том, что буду сражаться с россиянкой за три дня до турнира и не могла поверить в то, что это происходит», — заявила она, отметив, что могла из-за этой ситуации завершить карьеру.

Также Харлан рассказала, что во время боя рефери почти плакал. «Я умоляла его не показывать черную карточку, но знала, что это не его решение. Если бы оно было его, он бы сделал это сразу. Этой черной карточкой они уничтожили всех: рефери, меня, мою федерацию, мою страну», — подчеркнула спортсменка.

27 июля Смирнова и Харлан встретились в 1/32 финала чемпионата мира. Одержавшая победу украинка отказалась от рукопожатия с соперницей, однако россиянка решила дождаться жеста, без которого, по регламенту, поединок не мог считаться завершенным. В итоге Смирнова ушла с площадки, не дождавшись возвращения Харлан, которую позже дисквалифицировали.

28 июля Международный олимпийский комитет предоставил Харлан автоматическое право выступить на Играх-2024. Позже Международная федерация фехтования объявила об отмене отстранения украинки, дав ей возможность принять участие в командном турнире. Кроме того, организация отменила обязательные рукопожатия после поединков.