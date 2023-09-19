В России объяснили обострение в Нагорном Карабахе действиями Пашиняна

Сенатор Долгов: Пашинян сам отнес Карабах к Азербайджану

Премьер-министр Армении Никол Пашинян лично признал Нагорный Карабах частью Азербайджана, поэтому вооруженные силы Азербайджана фактически действуют на своей территории. Статус российских миротворцев в регионе при этом стал менее определенным. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов.

«Мне кажется, самое главное в этой ситуации — это то, что президент России Владимир Путин сказал на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ). Что в Праге Пашинян сам отнес Карабах к Азербайджану. Он кардинальным образом изменил статус Карабаха с точки зрения Еревана, — сказал сенатор. — Его заявления из Еревана подтверждают этот тезис, что Ереван не вмешивается. Что армянских вооруженных сил нет в Карабахе».

Долгов заметил, что в свете заявлений Пашиняна следует, что Азербайджан действует фактически на своей территории. Он также допустил, что радикальное изменение позиции премьер-министра Армении могло произойти под влиянием западных стран.

Он же там пытался найти мифические гарантии безопасности. Это привело к таким радикальным корректировкам в позиции Еревана Константин Долгов сенатор Совфеда

Сенатор добавил, что в контексте новых обстоятельств статус российских миротворцев стал менее определенным, потому не стоит ждать от них никаких чудес.

«Потому что мы не можем и наши военные не могут привнести то, чего просто не вправе делать. Они и так сейчас помогают в эвакуации мирного населения, предпринимают необходимые действия. И это важно», — подчеркнул политик.

Он добавил, что позиция России сводится к необходимости скорейшего прекращения огня и возвращению к мирным переговорам. Именно путь диалога кажется наилучшим путем решения проблемы.

Никто не заменит Россию в качестве гаранта, фактора безопасности на Кавказе. [...] Но Пашинян неоднократно за последнее время говорил о том, что не считает Москву, Россию гарантом безопасности, искал другие гарантии на Западе. Кто-то может ему сейчас это гарантировать? Сильно сомневаюсь Константин Долгов сенатор Совфеда

Долгов заключил, что ключевым для оценки происходящего вокруг Нагорного Карабаха является то, что сказал на этот счет президент России: премьер-министр Армении самостоятельно определил Карабах как часть Азербайджана.

В настоящее время российские миротворцы в Нагорном Карабахе продолжают фиксировать многочисленные нарушения режима прекращения огня со стороны Азербайджана. Об этом сообщили в Минобороны России, призвав стороны остановить кровопролитие и сесть за стол переговоров.

22 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его республика готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана при условии обеспечения безопасности армянского населения.

12 сентября Владимир Путин заявил, что Армения по существу признала суверенитет Азербайджана над Нагорным Карабахом. Путин напомнил, что территориальный статус Карабаха Армения зафиксировала в Пражском заявлении. Он подчеркнул, что это было решение не Москвы, а именно Еревана.

Утром 19 сентября в Минобороны Азербайджана проинформировали о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. В ведомстве указали, что были нанесены удары по силам Армении в регионе. В свою очередь, жители Степанакерта сообщили об артобстреле окраин города.