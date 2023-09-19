Сообщение об объявлении Милохина в розыск опровергли

Shot: блогера Даню Милохина не объявляли в розыск по заявлению военкомата

Сообщение о том, что блогера Даню Милохина объявили в розыск, опровергли. Об этом сообщает Shot в Telegram.

«Даню Милохина потребовали поставить на воинский учёт по месту регистрации. Его не объявляли в розыск», — говорится в сообщении.

Источник издания сообщает, что из-за скорого начала осеннего призыва «началась отработка» всех граждан призывного возраста. Это касается проживающих на территории региона, а также покинувших его.

Также, по данным Shot, данные о Милохине запрашивали в ведомствах всех регионов России, где блогер проживал после того, как уехал из Краснодарского края.

Ранее РИА Новости сообщили, что тиктокера объявили в розыск по заявлению военкомата Анапы. Несмотря на заявление, имя Милохина не обнаружилось в базе данных МВД среди объявленных в федеральный розыск.

11 сентября блогер покинул Россию на фоне слухов о его призыве в армию. Он вылетел из Москвы в Дубай из столичного аэропорта Внуково.

Этому предшествовало сообщение о том, что Милохина призовут на срочную службу. Отмечалось, что тиктокер состоит на воинском учете в Краснодарском крае с 2018 года. Позднее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что служба в рядах Вооруженных сил России поспособствует «патриотическому воспитанию» Милохина.

О возвращении Милохина в Москву сообщалось в начале сентября. Он опубликовал фотографии из центра Москвы.

Тиктокер покинул Россию осенью 2022 году. Свой отъезд в США он объяснил желанием увидеться с коллегами из объединения блогеров Dream Team. Позже он переехал в Дубай.