Заслуженную артистку России оставили в СИЗО по делу о торговле наркотиками

Суд оставил в СИЗО актрису Рамилю Искандер по делу о торговле наркотиками

Суд отклонил апелляцию на арест заслуженной артистки России Рамили Искандер (Хисамовой), которой предъявлено обвинение в покушении на торговлю наркотиками. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Пензенского областного суда.

Актриса пробудет в пензенском СИЗО № 1 до 21 октября, куда ее поместили решением Железнодорожного районного суда.

О планах Искандер обжаловать свой арест, стало известно 18 сентября. Заслуженной артистке вменяется уголовное дело по части 5 статьи 228.1 («Незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере») УК РФ.

29 августа в доме Искандер нашли амфетамин и кокаин массой 0,05 грамма, а под обшивкой двери автомобиля актрисы обнаружили два свертка массой 1966 граммов. Позднее экспертиза показала, что в них был мефедрон.

После задержания актриса начала активно сотрудничать со следствием и раскрыла имя своего подельника. Безработного мужчину из Пензенской области задержали с десятью килограмма мефедрона, а дело Искандер выделили в отдельное производство.