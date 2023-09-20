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14:31, 20 сентября 2023Интернет и СМИ

Даня Милохин отреагировал на новости об объявлении его в розыск

Блогер Даня Милохин заявил, что ему страшно из-за новости об объявлении в розыск

Фото: Dmitry Rogulin / Globallookpress.com

Блогер Даня Милохин отреагировал на сообщении о том, что его объявили его в розыск в России. Эту новость он прокомментировал в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Теперь страшно. Но фотка красивая», — подписал Милохин публикацию, в которой утверждалось, что его объявили в розыск.

О том, что блогера объявили в розыск по заявлению военкомата Анапы, сообщалось во вторник, 19 сентября. Позднее новость была опровергнута. «Даню Милохина потребовали поставить на воинский учет по месту регистрации. Его не объявляли в розыск», — уточнило издание Shot со ссылкой на источник в военном комиссариате Краснодарского края.

11 сентября Милохин покинул Россию и улетел в Дубай на фоне слухов о его возможном призыве в армию. С такой инициативой, в частности, выступили глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина и телеведущий Владимир Соловьев.

Они озвучили эти предложения после того, как в начале сентября Милохин вернулся в Россию. В октябре 2022 года он улетел в США. Свой отъезд тиктокер объяснил желанием увидеться с коллегами из объединения блогеров Dream Team. Затем из США Милохин уехал в Дубай.

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    Мария Большакова
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