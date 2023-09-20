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04:50, 20 сентября 2023Бывший СССР

Армения обвинила Россию в невыполнении обязательств по Карабаху

Cекретарь Совбеза Армении обвинил РФ в невыполнении обязательств по Карабаху

Фото: Арам Нерсесян / РИА Новости

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что у России есть четкие обязательства по защите Нагорного Карабаха, которые Москва не выполнила. Его слова приводит Armenpress.

Григорян указал, что Россия взяла на себя эти обязательства в рамках Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года. Также, он утверждает, что Москва давно сотрудничает с Азербайджаном и с 2011 года продает Баку оружие. При этом никаких доказательств этим заявлениям Григорян не привел.

Также секретарь Совбеза усомнился в заявлении Москвы о том, что российская сторона была проинформирована о военной операции Азербайджана в Нагорном Карабахе всего за несколько минут до начала действий.

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    Екатерина Подвигина
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