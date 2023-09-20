«Газпром» остановит поставки по «Силе Сибири»

«Газпром» остановит поставки по газопроводу «Сила Сибири» с 21 по 27 сентября

Поставки газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» будут остановлены с 21 по 27 сентября из-за профилактических работ. Об этом говорится в сообщении в официальном Telegram-канале «Газпрома».

В пресс-службе объяснили, что договор с китайской CNPC предусматривает проведение профилактики оборудования и систем газопровода два раза в год — весной и осенью. В последний раз профилактика проводилась в марте, газопровод возобновил работу 5 апреля.

«Сила Сибири» запущена в конце 2019 года. Проектная мощность газопровода составляет 38 миллиардов кубометров в год, но пока поставки остаются заметно ниже, полноценно использовать маршрут в России надеются начать к 2027 году.

Осенью прошлого года вице-премьер России Александр Новак указывал, что в 2023-м ожидается поставка 22 миллиардов кубометров газа. «Газпром» не раскрывает точные промежуточные данные по объему поставок и их стоимости, сообщая только о рекордах суточных поставок.

Китайское направление поставок по трубопроводам стало приоритетным для компании после потери подавляющей части европейского рынка. В настоящее время «Газпром» рассчитывает на запуск сразу трех новых маршрутов. Один из них предусматривает поставки через Дальний Восток (мощность 10 миллиардов кубометров в год), второй — «Сила Сибири-2», а в рамках третьего обсуждается транзит газа через Казахстан.