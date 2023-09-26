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20:25, 26 сентября 2023Спорт

В Госдуме оценили заявления американского фигуриста Чжоу о допинге в России

Депутат Свищев заявил, что на фигуриста Чжоу можно подать в суд за клевету

Фото: Matthew Stockman / Getty Images

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев оценил заявление американского фигуриста Винсента Чжоу о допинге в России. Его слова приводит ТАСС.

Свищев заявил, что на спортсмена можно подать в суд за клевету. «Он специально создает интригу, чтобы зацепиться и отобрать что-то у российских фигуристов», — прокомментировал он. Депутат пожелал Чжоу больше тренироваться и показывать мастерство на льду.

25 сентября Чжоу рассказал о широком распространении допинга среди российских фигуристов. По его мнению, положительный допинг-тест Камилы Валиевой — не единичный случай.

В ответ на это Российское антидопинговое агентство обвинило его в сокрытии от антидопинговой организации факта нарушений антидопинговых правил другими спортсменами. В Международном олимпийском комитете заявили, что разделяют разочарование спортсменов и расстроены сложившейся ситуацией.

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    Анастасия Борисова
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