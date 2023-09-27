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14:12, 27 сентября 2023Спорт

Аршавин оценил предложение УЕФА вернуть юношеские команды России на турниры

Андрей Аршавин назвал неоднозначным допуск юношеских сборных России на турниры

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин оценил предложение исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) вернуть на турниры юношеские команды России. Его слова приводит «Чемпионат».

Аршавин назвал этот ход неоднозначным. «Если сборная России U17 куда-то отбирается, что им делать через год? Получается, что они не смогут сыграть полностью турнир. Какой смысл тогда где-то играть?» — заявил он.

Экс-футболист добавил, что вопросы возникают из-за требования играть без флага и гимна, а также реакции других команд на это решение УЕФА. «Вчера еще англичане заявили, что не будут с нами играть. Где гарантия, что другие сборные не сделают точно так же?» — напомнил он.

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26 мая 2022

26 сентября в Футбольной ассоциации Англии заявили, что юниорские сборные откажутся от матчей с российскими командами. В организации заявили, что выступают против возвращения России в число участников соревнований УЕФА. Позднее Украина призвала и другие страны бойкотировать турнир.

Ранее в тот же день исполком УЕФА предложил допустить к международным турнирам сборные России среди игроков до 17 лет. В исполкоме отметили, что предложение включает в себя допуск в нейтральном статусе, то есть спортсмены могут получить право выступать без флага и гимна.

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    Андрей Стрельцов
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