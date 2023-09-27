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19:17, 27 сентября 2023Спорт

Российских футболисток отказались допускать до ЧЕ среди игроков до 17 лет

Сборную России по футболу не допустили до ЧЕ-2024 среди девушек до 17 лет

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Сборную России по футболу отказались допускать до чемпионата Европы-2024 среди девушек до 17 лет. Об этом сообщается на сайте Шведского футбольного союза.

Российские футболистки не смогут принять участие в турнире, который пройдет в Швеции в мае 2024 года. «Российских и белорусских спортсменов нельзя допускать к участию в международных соревнованиях, пока продолжается конфликт на Украине», — объяснили в организации.

26 сентября исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) предложил вернуть на международные турниры сборные России среди игроков до 17 лет. Отмечалось, что предложение включает в себя допуск в нейтральном статусе, то есть спортсмены могут получить право выступать без флага и гимна.

После этого ряд стран объявил о бойкоте матчей с командами России. Первыми о таком решении заявили в Футбольной ассоциации Англии, после к ним присоединились Украина, Польша и Дания, а также Швеция и Латвия.

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    Андрей Стрельцов
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