Еще одна команда откажется от матчей с юношеской сборной России

Польские футболисты откажутся от матчей с юношеской сборной России

Польша откажется от матчей с юношеской сборной России на международных турнирах. Об этом сообщил президент Польского футбольного союза (PZPN) Цезарий Кулеша в социальной сети X (бывший Twitter).

«Я был удивлен вчерашним заявлением исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Если российским сборным будет разрешено играть, то наши сборные не будут с ними соревноваться», — заявил Кулеша, назвав это единственным правильным решением.

26 сентября в Футбольной ассоциации Англии заявили, что юниорские сборные откажутся от матчей с российскими командами. В организации заявили, что выступают против возвращения России в число участников соревнований УЕФА. Позднее Украина призвала и другие страны бойкотировать турнир.

Ранее в тот же день исполком УЕФА предложил допустить к международным турнирам сборные России среди игроков до 17 лет. В исполкоме отметили, что предложение включает допуск в нейтральном статусе, то есть спортсмены могут получить право выступать без флага и гимна.