Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Салават Юлаев
Сегодня
17:00 (Мск)
Трактор
Фонбет Чемпионат КХЛ
Нефтехимик
Сегодня
19:00 (Мск)
Амур
Фонбет Чемпионат КХЛ
Куньлунь Ред Стар
Сегодня
19:30 (Мск)
Металлург Мг
Фонбет Чемпионат КХЛ
Локомотив
Сегодня
19:30 (Мск)
Автомобилист
Фонбет Чемпионат КХЛ
Валенсия
Сегодня
22:30 (Мск)
Реал Сосьедад
Испания - Примера|7-й тур
14:54, 27 сентября 2023Спорт

Еще одна команда откажется от матчей с юношеской сборной России

Польские футболисты откажутся от матчей с юношеской сборной России
Цезарий Кулеша

Цезарий Кулеша. Фото: Agencja Wyborcza.pl / Reuters

Польша откажется от матчей с юношеской сборной России на международных турнирах. Об этом сообщил президент Польского футбольного союза (PZPN) Цезарий Кулеша в социальной сети X (бывший Twitter).

«Я был удивлен вчерашним заявлением исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Если российским сборным будет разрешено играть, то наши сборные не будут с ними соревноваться», — заявил Кулеша, назвав это единственным правильным решением.

26 сентября в Футбольной ассоциации Англии заявили, что юниорские сборные откажутся от матчей с российскими командами. В организации заявили, что выступают против возвращения России в число участников соревнований УЕФА. Позднее Украина призвала и другие страны бойкотировать турнир.

Ранее в тот же день исполком УЕФА предложил допустить к международным турнирам сборные России среди игроков до 17 лет. В исполкоме отметили, что предложение включает допуск в нейтральном статусе, то есть спортсмены могут получить право выступать без флага и гимна.

Что думаешь? Оцени!
    Андрей Стрельцов
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле переадресовали Минобороны вопрос о погибших при атаке ВСУ на штаб ЧФ

    Путин высказался о ситуации с ценами на топливо

    Захарова назвала Макрона фантазером из-за слов о сговоре России и Азербайджана

    МИД Германии отреагировал на чествование ветерана СС в канадском парламенте

    Ереван обратился в ЕСПЧ с требованием к Баку предоставить сведения о Варданяне

    Названы районы в центре Москвы с дешевыми квартирами для аренды

    Стилист перечислил россиянкам не требующие укладки стрижки

    Изучен механизм связи цинка и риска диабета

    В США рассказали об уязвимости ВСУ на передовой

    С вырубкой лесов начнут бороться искусственным «лешим»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости