Российские военные нанесли огневое поражение ВСУ в Запорожской области

Минобороны: ВС РФ нанесли огневое поражение ВСУ в районе Вербового в Запорожье

Российские военные нанесли огневое поражение силам Украины в Запорожской области. Об этом в субботу, 30 сентября, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его данным, российские войска нанесли удары по украинским подразделениям возле села Вербовое в Запорожье. В итоге противник понес потери в живой силе, также оказались разбиты две боевые бронированные машины и еще три автомобиля ВСУ. Кроме того, как рассказал Конашенков, российские силы разбили гаубицу М119 производства США, «Мста-Б», Д-30, а также установку FH70 производства Великобритании.

Ранее российские военные также уничтожили украинские позиции. Минобороны показало на видео фрагмент съемки беспилотника в районе села Спорное. Помимо этого, известно, что 30 сентября на донецком направлении российские военные отразили семь атак со стороны Украины, а на южнодонецком — две.

28 сентября председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВС РФ улучшили позиции в районе села Вербовое в Запорожской области. По его словам, армия России наносила артиллерийские удары по местам скопления украинских подразделений.

24 февраля 2022 года было объявлено о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.