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03:38, 30 сентября 2023Мир

В США заявили о неизбежном поражении Украины

Экс-разведчик США Риттер заявил, что стратегическое поражение Украины неизбежно

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Бывший разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что стратегическое поражение Украины неизбежно. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

«Стратегическое поражение украинских войск? Искоренение бандеровской структуры, которая управляет Украиной? Уничтожение украинской нации? Да, это неизбежно, но так не должно было произойти. Вы сами сделали это с собой», — отметил он.

Ранее Риттер рассказал, что Россия уничтожает западные танки в Запорожье, устраивая ловушку в Работино для украинский войск. «В сентябре ВСУ бросили последние три элитные бригады на Работино. Танки Leopard уже ликвидированы, Challenger — уничтожают в данный момент, то же самое будет и с Abrams», — заявил военный аналитик. По его словам, успехи в наступлении армии России говорят о том, что украинская армия будет вынуждена отступать, дабы не подвергнуться полному уничтожению обороняющихся подразделений.

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    Марина Совина
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