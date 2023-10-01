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14:55, 1 октября 2023Мир

Генконсульство Финляндии в Петербурге завершило работу

В Санкт-Петербурге с 1 октября завершило работу генконсульство Финляндии

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Генконсульство Финляндии в Санкт-Петербурге завершило свою работу в соответствии с решением МИД России отозвать согласие на его деятельность с 1 октября. Об этом сообщает РБК.

Такое решение МИД России принял 6 июля 2023 года как ответ на «конфронтационную антироссийскую политику», проводимую властями Финляндии. Тогда же Москва объявила о высылке девяти финских дипломатов.

1 августа Финляндия отказалась от обслуживания клиентов в Санкт-Петербурге через офис Visa Facilitation Services Global (VFS) — иммиграционные и визовые вопросы с того момента решала одна организация — посольство Финляндии в Москве.

Позднее стало известно, что Финляндия будет принимать визы в Санкт-Петербурге через центры VFS Global с 1 сентября, однако консульские и въездные вопросы, которые можно было закрыть там, будут решаться только в Москве.

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    Сергей Истомин
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