«У вас нет права!» Министр обороны Германии Писториус разозлился на призывы договориться с Россией по Украине

Писториус со злостью ответил на предложение договориться с Россией по Украине

Министр обороны Германии Борис Писториус разозлился на призывы договориться с Россией для разрешения конфликта на Украине. Трансляция велась на сайте правительства ФРГ.

Глава ведомства проводил разговор с немецкими гражданами и отвечат на их вопросы. Один из собеседников министра заявил, что он хочет задать вопрос, который «в Германии вообще нельзя задавать».

Писториус ответил, что спрашивать можно о чем угодно, однако мужчина с недоверием отнесся к его словам: «Это вы так говорите».

После этого он спросил, почему канцлер ФРГ Олаф Шольц не пошел на дипломатическое урегулирование конфликта и не начал переговоры накануне специальной военной операции (СВО). Гражданин добавил, что президент России Владимир Путин неоднократно предлагал разрешить вопрос, но немецкие СМИ не сообщали об этом.

Ведущая прервала мужчину, сославшись на недостаток времени, однако он напомнил о праве выражать собственное мнение, чем разозлил министра обороны.

Простите, у вас нет права! Свобода выражения мнения означает свободу выражения мнения, а не право получать за это аплодисменты! Точка Борис Писториус министр обороны Германии

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц в ходе выступления в ООН обвинил президента России Владимира Путина в наличии империалистических планов. Он также призвал российского лидера выполнить просьбу Генеральной Ассамблеи ООН вывести войска с Украины и положить конец конфликту. «На сегодняшний день ответа не последовало. Ничто сегодня не звучит громче, чем молчание России в ответ на этот глобальный призыв к миру», — сказал политик.

Писториус заявил, что его раздражают призывы к миру

В сентябре Борис Писториус в ходе дискуссии, организованной федеральной академией безопасности, заявил, что его раздражают призывы к миру ценой территориальных уступок Украины.

Меня раздражает, когда я в авторитетной газете читаю комментарии, в которых говорится что нужно заканчивать, что нужно вести мирные переговоры, что Украина должна быть готова отказаться от Крыма, что есть возможность отделить несколько регионов на востоке. А русские, в свою очередь, пообещают больше не делать ничего плохого Борис Писториус министр обороны Германии

Глава Минобороны Германии допустил, что боевые действия на Украине могут продолжаться еще много лет, поскольку в настоящее время не видно признаков мирного урегулирования конфликта.

Ранее Писториус отметил, что для достижения мира нужны терпение, упорство, готовность к компромиссам и креативность. Министр также считает мир возможным тогда, когда Украина признает, что «настал момент для переговоров». Но для этого нужны и международные гарантии безопасности.

Эмоциональный ответ Писториуса Кличко

В середине сентября глава Минобороны Германии повысил голос и резко ответил мэру Киева Виталию Кличко на просьбу предоставить Украине дальнобойные ракеты Taurus.

К чему это постоянное подчеркивание этого маленького аспекта, в котором у нас нет стопроцентного консенсуса? Зачем это постоянное акцентирование на мелком вопросе без указаний на то, какую невероятную поддержку мы уже предоставили? Борис Писториус министр обороны Германии

Писториус напомнил Киеву о поставках различных вооружений, в том числе танков, установок Gepard, а также о развертывании нового производства боеприпасов для них, и возмутился тем, что украинская сторона никак не отмечает эти достижения в поддержке.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц отложил поставку Украине высокоточных ракет дальнего радиуса действия Taurus производства ФРГ. Соответствующее решение было принято из-за опасений в связи с риском прямой военной конфронтации с Россией.

До этого политик встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях сессии Генассамблеи ООН и обсудил вопрос о возможности поставок Киеву ракет Taurus. Шольц подчеркнул, что несет ответственность за то, чтобы ФРГ не принимала «неверных решений, которые имели бы фатальные последствия».

Агентство Bloomberg обратило внимание, что на Генассамблее ООН президент Украины Владимир Зеленский вел себя крайне эмоционально в отношении стран, поставляющих Киеву оружие. Он также «яростно критиковал» государства, которые, по его словам, поставляют вооружение недостаточно быстро.