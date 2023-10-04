США выдали России визы для участия в переговорах «ядерной пятерки»
Рябков: США выдали визы России для участия в переговорах «ядерной пятерки»
США выдали визы российской делегации для участия в консультациях «ядерной пятерки» в ООН, рассказал замглавы МИД России Сергей Рябков. Его слова приводит ТАСС.
«Сегодня выдали», — ответил замминистра на вопрос журналистов.
В июле пятерка постоянных членов Совета Безопасности ООН — Россия, Соединенные Штаты, Китай, Франция и Британия — провели переговоры по ядерному оружию в Каире. Консультации были посвящены вопросам снижения стратегических рисков и ядерным доктринам.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что на переговорах Москва выразила протест из-за планов поставки Киеву истребителей F-16.