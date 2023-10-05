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12:44, 5 октября 2023Спорт

Украина вновь призвала членов УЕФА бойкотировать матчи с россиянами

Украинская ассоциация футбола призвала членов УЕФА бойкотировать матчи с Россией

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Украинская ассоциация футбола (УАФ) вновь призвала членов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) бойкотировать матчи с Россией. Обращение опубликовано в Telegram-канале Министерства молодежи и спорта Украины.

В УАФ отметили, что футбол должен пропагандировать мир, толерантность и справедливость. «Исчерпывающие аргументы и доводы относительно недопустимости принятия подобных решений были, в частности, изложены в официальном обращении УАФ в Международную федерацию футбола (ФИФА), УЕФА и национальные ассоциации — члены УЕФА», — заявили в организации.

26 сентября исполком УЕФА предложил допустить к международным турнирам сборные России среди игроков до 17 лет. В организации отметили, что предложение включает в себя допуск в нейтральном статусе, то есть спортсмены могут получить право выступать без флага и гимна. 4 октября такое же решение приняла ФИФА.

После этого некоторые страны объявили о намерении бойкотировать матчи с командами России. О таком решении, помимо Украины, заявили Англия, Польша, Дания, Латвия, Литва, Швеция, Норвегия и Румыния.

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    Андрей Стрельцов
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