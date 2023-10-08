Посольство в Израиле прокомментировало информацию о пострадавших россиянах

Посольство РФ в Израиле: информации о пострадавших среди россиян нет

По состоянию на 9 часов утра 8 октября информации о гражданах России, которые могли бы пострадать от атак на Израиль, нет. Об этом в беседе с «Леной.ру» рассказал представитель пресс-службы российского посольства в Израиле.

«За сутки в посольство России поступило около 800 звонков, а также обращений общего характера по электронной почте. Консульский отдел посольства в круглосуточном режиме ведет консультативную работу с находящимися в Израиле туристами», — добавил собеседник издания.

Утром 7 октября ХАМАС обстрелял ракетами территорию Израиля, объявив о начале военной операции. Как сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля, в центральной и южной частях страны, а также в районе, прилегающем к сектору Газа, была объявлена воздушная тревога. Кроме того, из сектора Газа в приграничные районы Израиля проникло неопределенное число террористов.

Армия обороны Израиля сообщила о готовности к войне. Министр обороны страны Йоав Галант объявил о широкомасштабном сборе резервистов из-за ракетного обстрела со стороны Газы. Кроме того, он заявил, что исламистское движение совершило серьезную ошибку, начав военную операцию.

