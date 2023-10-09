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05:36, 9 октября 2023Наука и техника

Россиянам рассказали о скрытой возможности отключения прослушки в смартфоне

Эксперт Закарян: скрытые кнопки могут отключить возможность слежки в телефоне

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Скрытые кнопки в настройках могут отключить возможность слежки и прослушивания в смартфоне. Об этом в интервью агентству «Прайм» рассказал эксперт Ваге Закарян.

Специалист уточнил, что отключенные сервисы в гаджете могут собирать информацию о владельце в фоновом режиме. В моделях iPhone это можно проверить по каждому параметру отдельно в меню «Конфиденциальность и безопасность», объяснил Закарян.

Запросы на отслеживание действий на сайтах и других приложениях можно полностью запретить. Для этого в настройках в разделе «Конфиденциальность и безопасность» нужно выбрать меню «Отслеживание». Далее необходимо сделать неактивными «Трекинг-запросы приложениями».

На Android в настройках нужно выбрать пункт меню «Сведения о телефоне», далее «Сведения о ПО» и семь раз нажать на пункт «Номер сборки». После этого необходимо перейти в пункт «Параметры разработчика», далее — «Плитки быстрых параметров для разработчиков». Тогда нужно активировать пункт «Sensors off», отметил Ваге Закарян.

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После этого в панели быстрого доступа появится пиктограмма. С ее помощью можно будет быстро отключать доступ к микрофону и камере в любом приложении, резюмировал эксперт.

Ранее эксперт Александр Тимофеев рассказал, что существует несколько способов вычислить и прекратить слежку через камеру смартфона. По словам специалиста, первым делом нужно посмотреть, есть ли у скачиваемых приложений доступ к камере. Он может быть у известных приложений и мессенджеров, так и у не самых важных и популярных программ.

В апреле сообщалось, что смартфоны на базе процессоров Qualcomm уличили в слежке за пользователями. Среди прочего, гаджет сообщает Qualcomm идентификатор устройства, название чипа, мобильный код страны, тип ОС, марку и модель девайса.

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    Марина Совина
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