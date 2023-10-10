В России объяснили важность создания независимого палестинского государства

Сенатор Джабаров: без создания палестинского государства конфликт не закончится

Без создания независимого палестинского государства конфликт между Израилем и движением ХАМАС не завершится, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил, почему это важно.

«Мы неоднократно еще со времен Советского Союза говорили: чтобы нормализовать отношения между палестинцами и израильтянами нужна реализация резолюции Совета безопасности ООН о создании на этой территории не только еврейского, но и палестинского государства. Пока оно не создано, этот конфликт будет постоянно то взрываться, то успокаиваться, но огни этого конфликта будут всегда», — сказал сенатор.

Позиция России никогда не менялась: палестинцы, равно как и израильтяне, имеют право на создание собственного государства Владимир Джабаров российский сенатор

10 октября президент России Владимир Путин заявил, что необходимо решить вопрос с созданием независимого палестинского государства.

В 1947 году была принята резолюция ООН, согласно которой на территории Палестины должны быть созданы два независимых государства — еврейское и арабское. Однако международное признание есть только у Израиля. Подконтрольную арабам часть не считают государством три постоянных члена Совета Безопасности ООН — США, Великобритания и Франция. Это не позволяет ей получить официальный статус страны в соответствии с международным правом.

7 октября ХАМАС атаковало Израиль. По территории страны выпустили около трех тысяч ракет. Представители движения объявили о начале военной операции. Вооруженные люди также проникли на территорию Израиля и захватили более сотни заложников. Израиль назвал нападение войной и в ответ начал операцию «Железные мечи» в секторе Газа. Обе стороны потеряли сотни человек, в том числе и гражданских, тысячи получили ранения.