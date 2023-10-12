Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:34, 12 октября 2023Мир

Лавров высказался о создании государства Палестина

Лавров: Россия надеется на осознание обязанности создать государство Палестина

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Россия надеется на осознание обязанности создать государство Палестина. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Мы очень надеемся, что, как только этот конфликт будет завершен, мы выступаем за то, чтобы это произошло немедленно, все отнесутся всерьез к обязанностям выполнять решение Совета Безопасности ООН о создании Палестинского государства на основе тех принципов, которые были в Организации Объединенных Наций одобрены», — сказал он.

Ранее в Палестине призвали Европу ввести санкции против Израиля. Европа должна исправить свои исторические ошибки в отношении палестинского народа, объяснил заместитель посла Палестины в Бельгии и Люксембурге Хасан аль-Бельауи.

Утром 7 октября ХАМАС атаковало Израиль, представители движения объявили о начале военной операции. В ответ власти Израиля за 48 часов мобилизовали в общей сложности 300 тысяч резервистов и ввели полную блокаду сектора Газа.

Что думаешь? Оцени!
    Виктория Кондратьева
    Обсудить
    Последние новости

    В Израиле отчитались об авиаударах по элитным частям ХАМАС

    Стало известно о героической гибели дочери русско-украинских мигрантов в Израиле

    В массовом ДТП на российской трассе пострадали пять человек

    Влияние обязательной продажи выручки экспортерами на курс рубля оценили

    Тело министра посольства Эквадора в России нашли в его квартире в центре Москвы

    Нюша снялась без одежды и раскрыла секреты стройности

    НАСА из-за российской утечки отложило выход в открытый космос астронавтов

    Захарова обвинила США в наличии информации о планируемой атаке ХАМАС

    Вора в законе Пацуа оставили в тюрьме еще на девять с половиной лет

    В Москве покупатель вылил кипяток на девушку-бариста из-за несладкого чая

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости