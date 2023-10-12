Лавров высказался о создании государства Палестина

Лавров: Россия надеется на осознание обязанности создать государство Палестина

Россия надеется на осознание обязанности создать государство Палестина. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Мы очень надеемся, что, как только этот конфликт будет завершен, мы выступаем за то, чтобы это произошло немедленно, все отнесутся всерьез к обязанностям выполнять решение Совета Безопасности ООН о создании Палестинского государства на основе тех принципов, которые были в Организации Объединенных Наций одобрены», — сказал он.

Ранее в Палестине призвали Европу ввести санкции против Израиля. Европа должна исправить свои исторические ошибки в отношении палестинского народа, объяснил заместитель посла Палестины в Бельгии и Люксембурге Хасан аль-Бельауи.

Утром 7 октября ХАМАС атаковало Израиль, представители движения объявили о начале военной операции. В ответ власти Израиля за 48 часов мобилизовали в общей сложности 300 тысяч резервистов и ввели полную блокаду сектора Газа.