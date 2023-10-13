Индии предрекли неудачи в попытке стать локомотивом мировой экономики

HSBC: Индия в ближайшие годы не станет двигателем мирового экономического роста

Эксперты усомнились в возможности Индии стать локомотивом мировой экономики. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на данные корпорации HSBC Holdings Plc.

Эксперты Редерик Нойманн и Джастин Фенг уверены, что Китай слишком велик, чтобы сместить его с позиции лидера. Они считают, что в ближайшие годы разрыв между двумя экономиками будет только нарастать. Согласно данным прогноза Международного валютного фонда (МВФ), к 2028 году разница вырастет до 17,5 триллиона долларов, что равно сегодняшнему размеру экономики Евросоюза. В 2022 году разрыв составил 15 триллионов долларов.

Эксперты при этом уверены, что у Индии есть шанс стать крупным игроком в мировой торговле, и занять такую же ключевую позицию в экспорте услуг, какую сейчас занимает Китай. При этом у банка Barclays Plc. прогноз касательно успехов Индии более оптимистичный. В организации уверены, что стабильный рост экономики на восемь процентов в год позволит Индии в ближайшие пять лет потеснить Китай.

МВФ прогнозирует, что в 2023 и 2024 годах экономика Индии вырастет на 6,3 процента, при этом у Китая рост составит 5 и 4,2 процента соответственно. В июле фонд подтвердил статус Индии как самой быстрорастущей экономики мира.

Индии ранее предрекли экономические проблемы из-за старения населения. По данным Фонда Организации Объединенных Наций в области народонаселения, к 2050 году страна число пожилых людей в стране удвоится и превысит количество детей.