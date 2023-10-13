В российском клубе высказались о переходе сбежавшего украинского игрока

В «Звезде» заявили, что сбежавший с Украины Распутько не имеет к ним отношения

В российском футбольном клубе «Звезда» прокомментировали новость о переходе сбежавшего украинского игрока Александра Распутько. Заявление опубликовано на сайте команды.

«Некоторые предполагают, что футболист может оказаться в "Звезде" ввиду связи с тренером нашей команды Геннадием Зубовым. От лица клуба заявляем, что данный футболист не имеет отношения к нашему клубу», — сказано в обращении «Звезды».

В Российской премьер-лиге (РПЛ) также прокомментировали информацию о том, что спортсмен может находиться в России. «Это событие не имеет отношения к Российской премьер-лиге. Не комментируем», — заявили в пресс-службе РПЛ.

Ранее в «Шахтере», за который играл футболист, заявили, что направили ему официальное письмо с требованием в течение пяти дней вернуться в расположение команды. В клубе подчеркнули, что, если бы были предпосылки к бегству, игрок остался бы на Украине и не поехал бы на матч за границу.

13 октября стало известно, что Распутько исчез в аэропорту после матча Юношеской Лиги УЕФА в Бельгии 4 октября. Также сообщалось, что спортсмен попросил политического убежища в России. В качестве одной из причин побега называлась пророссийская позиция футболиста.