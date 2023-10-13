Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Онс Жабер
0:0
Завершен
Дарья Касаткина
Чжэнчжоу
Авангард
3:0
Перерыв
live
Динамо М
Фонбет Чемпионат КХЛ
Салават Юлаев
4:0
2-й период
live
Витязь
Фонбет Чемпионат КХЛ
СКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Динамо Мн
Фонбет Чемпионат КХЛ
Нидерланды
Сегодня
21:45 (Мск)
Франция
ЧЕ-2024 - квалификация|Группа B. 7-й тур
Вашингтон Кэпиталз
Завтра
02:30 (Мск)
Питтсбург Пингвинз
НХЛ - регулярный чемпионат
17:25, 13 октября 2023Спорт

В российском клубе высказались о переходе сбежавшего украинского игрока

В «Звезде» заявили, что сбежавший с Украины Распутько не имеет к ним отношения
Александр Распутько (справа)

Александр Распутько (справа). Фото: Piotr Kucza / ТАСС

В российском футбольном клубе «Звезда» прокомментировали новость о переходе сбежавшего украинского игрока Александра Распутько. Заявление опубликовано на сайте команды.

«Некоторые предполагают, что футболист может оказаться в "Звезде" ввиду связи с тренером нашей команды Геннадием Зубовым. От лица клуба заявляем, что данный футболист не имеет отношения к нашему клубу», — сказано в обращении «Звезды».

В Российской премьер-лиге (РПЛ) также прокомментировали информацию о том, что спортсмен может находиться в России. «Это событие не имеет отношения к Российской премьер-лиге. Не комментируем», — заявили в пресс-службе РПЛ.

Ранее в «Шахтере», за который играл футболист, заявили, что направили ему официальное письмо с требованием в течение пяти дней вернуться в расположение команды. В клубе подчеркнули, что, если бы были предпосылки к бегству, игрок остался бы на Украине и не поехал бы на матч за границу.

13 октября стало известно, что Распутько исчез в аэропорту после матча Юношеской Лиги УЕФА в Бельгии 4 октября. Также сообщалось, что спортсмен попросил политического убежища в России. В качестве одной из причин побега называлась пророссийская позиция футболиста.

Что думаешь? Оцени!
    Андрей Стрельцов
    Обсудить
    Последние новости

    Путин высказался о возвращении Фридмана

    В США рассказали о проигрышной тактике Зеленского

    Посол Палестины обвинил Израиль в затягивании конфликта

    Зеленский провел совещание с военными в Одессе

    В российском городе кирпичи рухнули с 14 этажа жилого дома

    В Госдуме объяснили призыв США нарастить ядерный арсенал

    Лукашенко прокомментировал случай на ступеньках на саммите СНГ

    ВСУ стали реже использовать британское вооружение из-за нехватки боеприпасов

    Путин рассказал о продажах оружия Украиной

    Подозреваемый в расчленении женщины россиянин отправлен под арест

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости