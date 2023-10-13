Оценены риски Китая попасть под аналогичные российским санкции

Reuters: банки Великобритании готовятся к возможным санкциям против Китая

В Великобритании готовятся к возможным ограничениям против Китая. Риски введения санкций в отношении КНР оценили эксперты группы UK Finance, которая представляет около 300 фирм, включая банки HSBC, Barclays и JPMorgan, сообщает Reuters.

По словам директора по санкциям лоббистской группы Нила Уайли, банки разрабатывают планы действий в чрезвычайных ситуациях на случай эскалации геополитической напряженности между Западом и Китаем и последующих ограничений по аналогии с санкциями против России. Финансовые организации выясняют, можно ли отследить движение китайских товаров и оценивают, насколько связаны европейские страны и КНР. Также они оценивают, насколько уязвимы цепочки поставок товаров и зависимость сторон от технологий, и как создать «неприятные последствия» в результате санкций.

Над вероятностью ввода новых ограничений против КНР задумались на фоне напряженности между Западом и Китаем по поводу статуса Тайваня, усиления экспортного контроля, обвинения китайской стороны в шпионаже и жестких мер безопасности со стороны Пекина в отношении отечественного бизнеса. Эскалацию могут спровоцировать крупные кибератаки или военная интервенция на Тайване, отмечают эксперты.

Разработка сценариев новых ограничений против Китая продиктована «беспрецедентными» санкциями, введенными против России после начала боевых действий на Украине, из-за которых многие зарубежные компании с трудом выводили активы из страны или покидали рынок. По словам источника издания, эти меры «избавили бизнес от наивности» и мотивировали отрасль задуматься о рисках, связанных с Китаем.

В сентябре Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) внесло в черный список гонконгскую Hongkong Himark Electron Model Limited за то, что она участвовала в закупке серводвигателей для производства иранских дронов модели Shahed, которые Россия якобы использует в зоне спецоперации на Украине. Всего Вашингтон применил меры экспортного контроля к 49 организациям из Китая, Германии, Индии, Турции, Эстонии и ряда других стран якобы за «оказание ими поддержки российским военным и/или оборонно-промышленной инфраструктуре» России.

Ранее стало известно, что китайский IT-гигант Huawei, находящийся под санкциями США с 2019 года, занялся производством чипов и получил на это около 30 миллиардов долларов от государства. Компания организовывает в КНР теневую сеть предприятий, работа которой позволит обойти запрет покупать американское оборудование для производства чипов и другие недоступные материалы.

Создание теневой сети заводов — еще один шаг Китая в длящейся не первый год «войне чипов» с США. В октябре 2022 года американские власти ограничили поставки в КНР высокотехнологичных чипов и оборудования для их производства.