Число погибших в секторе Газа превысило две тысячи человек

В результате ударов Израиля по сектору Газа погибли 2215 человек

Число жителей сектора Газа погибших с 7 октября превысило две тысячи человек. Об этом говорят данные Министерства здравоохранения Палестины, поступившие в редакцию «Ленты.ру».

В ведомстве сообщили, что количество погибших в результате ударов Израиля составляет 2215 человек. Среди них 724 детей и 458 женщин. Всего с начала конфликта ранения получили 8714 палестинцев, в том числе 2450 детей и 1536 женщин.

Утром 7 октября движение ХАМАС совершило атаку на Израиль. Помимо этого, из сектора Газа в приграничные районы Израиля проникло неопределенное число террористов.

Израиль назвал нападение войной и с 10 октября стал наносить в ответ широкомасштабные удары по объектам боевиков ХАМАС в секторе Газа.

В пятницу, 13 октября, власти Израиля дали сутки на эвакуацию жителей сектора Газа перед началом наземной операции. Представитель генсека Организации Объединенных Наций Стефан Дюжаррик получил предписание об эвакуации сотрудников ООН в полночь 13 октября.

В тот же день боевое крыло группировки ХАМАС «Бригада Аль-Кассам» заявило, что из-за ударов Израиля по сектору Газа за последние сутки погибли 13 заложников. Среди них есть иностранцы.