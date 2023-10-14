В России ответили на призыв G20 выполнить условия Москвы по зерновой сделке

Депутат Новиков усомнился, что Запад выполнит условия Москвы по зерновой сделке

Западным странам невыгодно выполнять все условия Москвы по зерновой сделке, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Так в разговоре с «Лентой.ру» он ответил на призыв G20 согласиться на все требования России ради возобновления соглашения.

Это один из тех вопросов, по поводу которых в мире идет большая политическая игра. В рамках этой политической игры есть целый ряд стран, которые довольно шумно призывают Россию исполнить условия зерновой сделки, но сами при этом вовсе не заинтересованы, чтобы этот план реализовался Дмитрий Новиков депутат Госдумы

«Во-первых, они не очень-то обеспокоены судьбой Африки, это бывшие колониальные державы. Во-вторых, потому что на прошлых этапах исполнения зерновой сделки вместо того, чтобы выполнить свою часть пути, используя логистические возможности, они просто оставляли часть российского зерна на свои нужды. И в-третьих, наконец, если все сложные узлы и проблемы, которые обозначила Россия, все условия, которые нужно исполнить, чтобы выполнение зерновой сделки с нашей стороны стало возможным, будут решены, то с пропагандистской точки зрения западные правительства и наши оппоненты лишатся возможности пинать Россию за неисполнение зерновой сделки», — отметил депутат.

По мнению парламентария, Запад, напротив, будет препятствовать тому, чтобы соглашение вновь начало работать.

«Ни с политической, ни с меркантильной точки зрения, ни с точки зрения современной информационной войны, сколько бы они ни призывали Россию к исполнению своих обязательств, они первые, кто не заинтересован в том, чтобы зерновая сделка была реализована. [Они] будут делать все, чтобы те условия, которые Москва сформулировала, не были выполнены, а значит, и сделка не смогла состояться», — заключил он.

14 октября спикеры парламентов стран-участниц Группы двадцати (G20) призвали выполнить все условия России ради возобновления зерновой сделки. Об этом сообщается в итоговом совместном заявлении девятого парламентского саммита организации.

12 октября Главы Минфинов и Центральных банков стран «Большой семерки» (G7) обратились к России с просьбой вернуться к соглашению. Многие мировые политики и международные организации также неоднократно призывали Москву возобновить работу договора.

Зерновая сделка

17 июля Россия вышла из зерновой сделки. Через несколько дней президент страны Владимир Путин сообщил, что ни одно из российских условий не было выполнено. По его словам, Москва требует вывести из-под санкций российский экспорт зерна и удобрений на мировые рынки.

Зерновую сделку Россия и Украина при посредничестве Турции и ООН заключили в июле 2022 года. Соглашение дважды продлевали, а Россия настаивала, что ее условия не выполняют. Стороны гарантируют Киеву безопасный вывоз сельхозпродукции в другие страны. В обмен на это с Москвы должны снять ограничения для экспорта удобрений.