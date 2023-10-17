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19:19, 17 октября 2023Ценности

Бритни Спирс объяснила решение побриться налысо в 2007 году

Бритни Спирс

Бритни Спирс. Кадр: X17onlineVideo / YouTube

Американская поп-исполнительница Бритни Спирс объяснила решение сменить имидж в 2007 году. Соответствующий отрывок из ее книги The Woman in Me («Женщина во мне») публикует издание People.

Знаменитость рассказала, что на протяжении всей жизни окружающие постоянно оценивали ее внешность. «Люди осматривали меня с ног до головы и говорили мне, что они думают о моем теле, еще с тех пор, как я была подростком. Побриться налысо — это был мой способ дать им отпор», — призналась звезда.

Однако, после того, как в 2008 году ее отец Джейми Спирс оформил над ней опекунство, певица больше не могла влиять на свою жизнь. «Мне пришлось отрастить волосы и вернуться в форму. Мне пришлось начать ложиться спать пораньше и принимать все лекарства, которые мне давали», — посетовала артистка.

В сентябре Бритни Спирс в откровенном наряде станцевала на камеру с ножами. После публикации данного видео полиция Лос-Анджелеса навестила поп-исполнительницу из-за звонков людей, которых встревожили ее действия.

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    Мария Винар
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