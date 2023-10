Россиянам посоветовали удалить ряд приложений из смартфона

IT-эксперт Мясоедов предупредил об опасности бесплатных приложений для смартфона

Директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов предупредил, что скачивая бесплатную игру или программу на смартфон, пользователь может не только незаметно оформить дорогую подписку, но и помогает «шпионам» следить за ним годами. Слова эксперта приводит агентство «Прайм».

Чтобы избежать неприятностей, Мясоедов рекомендует время от времени удалять все ненужные бесплатные приложения. По его словам, нередко разработчики встраивают в них скрытые механизмы монетизации. Особенно внимательно он советует проверять, нет ли в телефоне решений с названиями: Super Wallpapers Flashlight, Contour Level Wallpaper, Player & iWallpaper, Video Maker, Pedometer, Powerful Flashlight, Super Bright Flashlight, Super Flashlight, Solitaire Game, Accurate Scanning of QR Code, Composite Z, Screenshot Caputre, Wuxia Reader, Plus Weather, Anime Live Wallpaper, iHealth Step Counter, Beauty Camera Plus, Beauty Slimming Photo Editor, Fingertip Graffiti, GIF Camera Editor.

Собеседник агентства отметил, что вышеперечисленные программы попались на вредоносной деятельности. «Иначе говоря, за ними стояли хакеры», — уточнил он, отметив, что подобные приложения лучше удалить или переустановить из проверенного источника.

