В Госдуме предупредили о необдуманном использовании США ядерного потенциала

Депутат Госдумы Хамзаев: США могут необдуманно использовать ядерный потенциал

Если кто необдуманно может использовать свой ядерный потенциал, так это Соединенные штаты, считает депутат Госдумы Султан Хамзаев. Его слова приводит РИА Новости.

«Вообще, вся ответственность за современную дискуссию вокруг ядерных испытаний, охлаждения диалога лежит на США, их нежелании принимать своевременные меры... И если переживать, что кто-то необдуманно будет использовать свой ядерный потенциал — так это США», — предупредил парламентарий.

Хамзаев напомнил, что США стала единственной страной в мире, которая использовала ядерную бомбу.

17 октября Госдума в I чтении приняла законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Комментируя голосование по проекту, спикер Госдумы Вячеслав Володин напоминал, что Россия 23 года ждала ратификации Договора Соединенными Штатами Америки, однако этого так и не произошло. Он также заявил, что США просили депутатов через представителя ООН не принимать законопроект о дератификации.

О возможном отзыве ратификации ДВЗЯИ на Валдайском форуме ранее высказывался президент России Владимир Путин. Он заявил, что слышит призывы вернуться к испытаниям ядерного оружия, и напомнил, что и Россия, и США подписали этот договор, однако ратифицировала его только Москва.