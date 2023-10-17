Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:07, 17 октября 2023Россия

В Госдуме предупредили о необдуманном использовании США ядерного потенциала

Депутат Госдумы Хамзаев: США могут необдуманно использовать ядерный потенциал

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Если кто необдуманно может использовать свой ядерный потенциал, так это Соединенные штаты, считает депутат Госдумы Султан Хамзаев. Его слова приводит РИА Новости.

«Вообще, вся ответственность за современную дискуссию вокруг ядерных испытаний, охлаждения диалога лежит на США, их нежелании принимать своевременные меры... И если переживать, что кто-то необдуманно будет использовать свой ядерный потенциал — так это США», — предупредил парламентарий.

Хамзаев напомнил, что США стала единственной страной в мире, которая использовала ядерную бомбу.

17 октября Госдума в I чтении приняла законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Комментируя голосование по проекту, спикер Госдумы Вячеслав Володин напоминал, что Россия 23 года ждала ратификации Договора Соединенными Штатами Америки, однако этого так и не произошло. Он также заявил, что США просили депутатов через представителя ООН не принимать законопроект о дератификации.

О возможном отзыве ратификации ДВЗЯИ на Валдайском форуме ранее высказывался президент России Владимир Путин. Он заявил, что слышит призывы вернуться к испытаниям ядерного оружия, и напомнил, что и Россия, и США подписали этот договор, однако ратифицировала его только Москва.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Шейкина
    Обсудить
    Последние новости

    Сборная России не проиграла ни одного матча за два года. Почему команду Карпина все равно критикуют?

    В Москве бездомный преследовал четвероклассницу и попал на видео

    Специфику кредитов на покупку авто оценили

    Россиянам назвали способ продать квартиру дороже

    Семье поддержавшей Палестину модели Джиджи Хадид начали поступать угрозы

    Галкину пригрозили штрафом за нарушение закона об иноагентах

    VK анонсировала новый проект

    ЦАХАЛ заявил об отсутствии решения по наземной операции в секторе Газа

    Пашинян пожаловался европейцам на ОДКБ

    Мужчина пробрался в школу и украл трусы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости