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21:17, 19 октября 2023Бывший СССР

Воздушную тревогу объявили в двух областях Украины

В Харьковской и Сумской областях Украины объявили воздушную тревогу
СюжетВзрывы в Запорожье:

Фото: Tim Heritage / Reuters

Вечером 19 октября воздушная тревога объявлена в Харьковской и Сумской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Согласно данным сайта, тревожные сигналы в Харьковской области Украины и в подконтрольной Киеву части Запорожской области прозвучал в 20:21 (совпадает с мск). В 20:35 тревогу объявили в Сумской области Украины.

Днем 19 октября стало известно, что на Украине в подконтрольном Киеву Запорожье и Днепре произошли взрывы. Ранее сообщалось о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне. Их причина не установлена. В городе объявляли воздушную тревогу несколько раз за ночь.

19 сентября Сумская областная военная администрация сообщила о повреждении объекта инфраструктуры в городе Сумы.

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