Воздушную тревогу объявили в двух областях Украины

В Харьковской и Сумской областях Украины объявили воздушную тревогу

Вечером 19 октября воздушная тревога объявлена в Харьковской и Сумской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Согласно данным сайта, тревожные сигналы в Харьковской области Украины и в подконтрольной Киеву части Запорожской области прозвучал в 20:21 (совпадает с мск). В 20:35 тревогу объявили в Сумской области Украины.

Днем 19 октября стало известно, что на Украине в подконтрольном Киеву Запорожье и Днепре произошли взрывы. Ранее сообщалось о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне. Их причина не установлена. В городе объявляли воздушную тревогу несколько раз за ночь.

19 сентября Сумская областная военная администрация сообщила о повреждении объекта инфраструктуры в городе Сумы.