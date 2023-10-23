Марочко: российские военные отбили 61 атаку ВСУ на трех участках за неделю

Вооруженные силы России (ВС РФ) на прошлой неделе, с 14 по 20 октября, отбили 61 атаку украинских войск на трех направлениях — южнодонецком, краснолиманском и купянском. Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Его слова приводит РИА Новости.

Военный эксперт отметил, что суммарные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за минувшую неделю составили до 4000 человек личного состава, 26 танков, 62 единицы различных боевых бронированных машин, 51 различных артиллерийских систем и орудий.

Также стало известно, что припортовая инфраструктура повреждена в Одесской области. В ночь на 23 октября в регионе объявлялась воздушная тревога. Сообщалось о взрывах непосредственно в Одессе.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов сообщил, что за минувшие сутки потери ВСУ только на южнодонецком направлении превысили 200 человек. За день до этого в ходе российских ударов украинские войска там же потеряли до 140 бойцов.