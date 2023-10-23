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15:34, 23 октября 2023Бывший СССР

Коломойскому отказали в медобследовании

Адвокат Лысак: прокуроры отказали Коломойскому в медобследовании

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому (включен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) прокуроры отказали в предоставлении медобследования. Об этом рассказал его адвокат Александр Лысак, передает телеканал ТСН.

По словам адвоката, у бизнесмена участились приступы панкреатита, боли в почках, увеличился уровень сахара в крови и начало ухудшаться зрение. Сторона защиты запросила срочное независимое обследование врачей, но получила отказ.

Лысак сообщил, что Коломойского хотели перевести в военно-медицинское управление Службы безопасности Украины (СБУ) и проверить его здоровье в Еврейском медицинском центре. Он заявил, что на все запросы «было отказано или оставлены соответствующие ходатайства без ответа».

На Украине Коломойского обвинили в организации подделки документов на перевод средств, организации завладения чужим имуществом организованной группой в особо крупном размере, в приобретении и распоряжении имуществом, полученным преступным путем.

Ранее ему предъявили обвинения в завладении средствами ПриватБанка на сумму свыше 9,2 миллиарда гривен (около 250 миллионов долларов).

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      Алевтина Запольская
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