Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:03, 23 октября 2023Мир

В Кремле отвергли причастность России к ЧП на Balticconnector

Песков: Россия не имеет никакого отношения к происшествию на Balticconnector

Фото: Lehtikuva / Finnish Border Guard / Handout / Reuters

Россия не имеет никакого отношения к происшествию на газопроводе Balticconnector, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее президент Латвии Эдгарса Ринкевичса предложил закрыть для России Балтийское море в случае обнаружения доказательств причастности Москвы к инциденту на Balticconnector.

«Он [Ринкевичс] как раз имел в виду, что если выяснится, что Россия имеет к этому отношение, а я сразу говорю, что Россия не имеет никакого отношения, то нужно "подумать о том, чтобы закрыть для России Балтийское море". Еще раз повторяю, Россия не имеет к этому никакого отношения», — подчеркнул Песков.

Давление в трубе резко упало в ночь на 8 октября, после чего клапаны газопровода перекрыли. Президент Финляндии Саули Ниинисте назвал вероятной причиной повреждения газопровода внешнее воздействие. При этом представители полиции Финляндии заявили, что утечка газа произошла в результате механического воздействия, а не взрыва.

Официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что Пекин взаимодействует с Хельсинки в расследовании.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле ответили на возможное закрытие Балтики для российских судов

      В Литве заявили о переключении внимания ЕС с Украины на конфликт Израиля и ХАМАС

      Назван способ сэкономить миллионы при покупке квартиры

      В Германии объявили о создании новой партии

      Одна медсестра спасла другую после прямого удара молнии

      Москвичам пообещали до десяти сантиметров снега к концу недели

      В сторону Джигана и его семьи посыпались проклятья из-за его поддержки Израиля

      В Армении высказались об отношении к российской переговорной площадке

      В Кремле отвергли причастность России к ЧП на Balticconnector

      Названа дата формирования снежного покрова в Москве

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости