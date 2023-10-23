В Кремле отвергли причастность России к ЧП на Balticconnector

Песков: Россия не имеет никакого отношения к происшествию на Balticconnector

Россия не имеет никакого отношения к происшествию на газопроводе Balticconnector, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее президент Латвии Эдгарса Ринкевичса предложил закрыть для России Балтийское море в случае обнаружения доказательств причастности Москвы к инциденту на Balticconnector.

«Он [Ринкевичс] как раз имел в виду, что если выяснится, что Россия имеет к этому отношение, а я сразу говорю, что Россия не имеет никакого отношения, то нужно "подумать о том, чтобы закрыть для России Балтийское море". Еще раз повторяю, Россия не имеет к этому никакого отношения», — подчеркнул Песков.

Давление в трубе резко упало в ночь на 8 октября, после чего клапаны газопровода перекрыли. Президент Финляндии Саули Ниинисте назвал вероятной причиной повреждения газопровода внешнее воздействие. При этом представители полиции Финляндии заявили, что утечка газа произошла в результате механического воздействия, а не взрыва.

Официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что Пекин взаимодействует с Хельсинки в расследовании.