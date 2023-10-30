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10:45, 30 октября 2023Россия

Глава Дагестана после антиеврейских беспорядков признал упущения силовиков

Глава Дагестана Меликов после беспорядков в аэропорту признал упущения силовиков

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В работе правоохранительного аппарата Дагестана были допущены нарушения. Об этом на следующий день после вспыхнувших в аэропорту Махачкалы антиеврейских беспорядков заявил глава региона Сергей Меликов, его слова приводит РИА Новости.

Как заявил Меликов журналистам в Москве, ему известно, что антиизраильские настроения начались в республике давно, и силовики должны были обратить внимание на комментарии и высказывания в социальных сетях раньше.

«Не мне давать оценку силовому, правоохранительному блоку, но, наверное, на мой взгляд, некоторые упущения в оперативной работе были допущены. Хотя бы по работе, связанной с информационным противодействием», — признал Меликов.

Вечером 29 октября толпа агрессивных мужчин прибыла на территорию аэропорта в Махачкале после того, как в социальных сетях появилась информация о прибывшем из Израиля самолете. Мужчины с криками «Аллаху Акбар» прорвались на взлетно-посадочную полосу и в служебные помещения, где искали еврее.

Участники беспорядков грубо задерживали и досматривали прибывших пассажиров, оскорбляли их и отбирали у них паспорта. После этого начались столкновения с полицией. В результате беспорядков пострадали 20 человек. Десяти из них понадобилась стационарная медпомощь.

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      Марк Леонов
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