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18:34, 30 октября 2023Россия

Глава Дагестана предрек возможную реакцию Путина на погром в Махачкале

Глава Дагестана Меликов: Путин может быть разочарован беспорядками в Махачкале

Фото: Gavriil Grigorov / Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин, вероятно, будет разочарован поведением части дагестанцев во время антисемитских беспорядков в аэропорту Махачкалы. Такую возможную реакцию главнокомандующего предрек глава Дагестана Сергей Меликов, заявление главы региона приводится в Telegram-канале его администрации.

По словам Меликова, вставший на защиту республики во время атаки исламистов в 1999 году Путин мог рассчитывать на поддержку дагестанцев.

«Мне горько осознавать, что наш Верховный главнокомандующий сегодня, наверное, в определенной степени разочарован теми событиями, которые вчера произошли в Дагестане», — заявил он.

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Меликов подчеркнул, что в беспорядках участвовали лишь немногие жители республики, однако именно по их поведению судят о настроениях и политической культуре в регионе.

Вечером 29 октября толпа агрессивных мужчин прибыла на территорию аэропорта в Махачкале после того, как в социальных сетях появилась информация о прибывшем из Израиля самолете. Мужчины с криками «Аллаху Акбар» прорвались на взлетно-посадочную полосу и в служебные помещения, где искали евреев. По факту беспорядков возбуждено уголовное дело.

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      Марк Леонов
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