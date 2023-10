Развеян популярный миф о сахаре. Что на самом деле будет с теми, кто годами пьет сладкий чай и кофе?

Журнал PLOS One: добавление ложки сахара в чай безопасно для организма

Добавление небольшого количества сахара в чай и кофе не влияет на организм отрицательно, пришли к выводу ученые из Лейденского университета в Нидерландах. Сколько ложек сахара можно добавлять в любимый утренний напиток, они рассказали в исследовании, опубликованном в журнале PLOS One.

Ученые наблюдали за тысячами любителей чая с сахаром 32 года

В течение 32 лет три тысячи участников исследования регулярно пили чай или кофе с сахаром — отличалось только количество добавленного подсластителя. Ученые изучали показатели здоровья добровольцев в начале и в конце опыта, а также подробно рассмотрели причины их ухода из жизни за время работы над исследованием. Оказалось, что те, кто совсем отказался от чая с сахаром, понижали коэффициент риска раннего ухода из жизни лишь на единицу по сравнению с теми, кто сахар все-таки употреблял.

Фото: Savanevich Viktar / Shutterstock / Fotodom

Исследователи определили безопасную дозу сахара, которую можно класть в чай

Однако, как уточнили ученые, сахар не несет никаких рисков для здоровья и продолжительности жизни лишь при условии, что в напиток добавляют незначительное количество подсластителя — только пять граммов сахара на чашку. Как уточнили нидерландские ученые — это объем, который вмещается в одну чайную ложку без горки.

При этом один стакан газированного сладкого лимонада содержит до пяти ложек сахара — соответственно, такие напитки уже могут быть опасны для здоровья.

Фото: Hakan Eliacik / Shutterstock / Fotodom

Чтобы еще больше снизить опасность чаепития для организма, диетологи советуют находить замену сахару и сахаросодержащим продуктам: так, диетолог Ирина Писарева вместо сахара рекомендует использовать натуральный эритрит, подсластитель стевию, а также сиропы топинамбура, агавы или цикория и мед, если на него нет аллергии. Также она советует заменить сладости различными сухофруктами, горьким шоколадом, домашними конфетами, которые сделаны из сухофруктов и горького шоколада, и протеиновыми батончиками.

Ранее в мире разразился скандал из-за популярного подсластителя

Однако не все сахарозаменители можно назвать полезной заменой сахара. В июне 2023 года два агентства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) параллельно решили пересмотреть оценки безопасности искусственного подсластителя аспартама, который используют в газированных напитках. Это произошло после того, как исследования подтвердили связь между употреблением этого сахарозаменителя и возникновением рака.

Международное агентство по изучению рака внесло аспартам в список возможных канцерогенов, однако Объединенный экспертный комитет по пищевым добавкам ВОЗ оставил рекомендуемую дозу употребления без изменений (40 миллиграммов на килограмм массы тела).Чтобы ее превысить, нужно выпить очень много газированных напитков — 9-14 банок за день.

Однако и это исследование вызвало скандал: американская некоммерческая организация U.S. Right to Know поставила под сомнение выводы о безопасности употребления аспартама. Она указала на то, что многие из экспертов организации связаны с так называемым Международным институтом наук о жизни (Ilsi), финансируемым Coca-Cola — одной из крупнейших компаний, использующей аспартам в своих продуктах.