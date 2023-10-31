Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:32, 31 октября 2023Россия

Мэр Махачкалы заявил об участии в беспорядках людей 20-25 лет

Мэр Махачкалы Умавов: участниками беспорядков в аэропорту были люди 20-25 лет

Участниками беспорядков в аэропорту Махачкалы в основном были люди в возрасте 20-25 лет. Об этом сообщил мэр российского города Юсуп Умавов в Telegram-канале.

«Это наша молодежь, наши с вами дети, наше будущее, воспитывать и заботиться о которой — наша обязанность», — написал Умавов.

Мэр Махачкалы призвал дагестанцев подключиться к работе с молодым поколением и объяснить, что нет тех, кто «не сочувствует горю палестинского народа», но сочувствие не должно становиться причиной преследования людей по религиозному и национальному принципу.

Материалы по теме:
В Махачкале ищут зачинщиков погрома в аэропорту. Глава Дагестана заявил, что прощения не будет никому
В Махачкале ищут зачинщиков погрома в аэропорту. Глава Дагестана заявил, что прощения не будет никому
30 октября 2023
Сотни дагестанцев ворвались в аэропорт Махачкалы. Толпа требует изгнать евреев, прилетевших из Израиля
Сотни дагестанцев ворвались в аэропорт Махачкалы. Толпа требует изгнать евреев, прилетевших из Израиля
29 октября 2023

Вечером в воскресенье, 29 октября, сотни жителей Дагестана ворвались в аэропорт Уйташ. Они ждали рейс из Тель-Авива и с криками «Аллаху Акбар» и флагами Палестины заблокировали вход в аэропорт. Толпа людей устраивала обыск в помещениях и искала людей, прилетевших из Израиля. По последним данным, пострадавшими числятся 20 человек, девять из которых — полицейские.

Комментируя произошедшее в Дагестане, президент России Владимир Путин заявил, что беспорядки в стране бели спровоцированы в том числе руками украинских и западных спецслужб. «Мразь, да и только, по-другому сказать невозможно», — сказал глава государства об организаторах беспорядков в Махачкале. В Совфеде призвали жестко отреагировать на беспорядки в Дагестане, а в Кремле, в свою очередь, отметили, что события в республике стали результатом вмешательства извне, в том числе информационного.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      В бундестаге подняли вопрос об атаке Крыма немецкими беспилотниками

      Иностранец побывал в России и назвал необычные для него вещи в стране

      На Западе раскрыли прибыль от конфликта на Ближнем Востоке

      Путин попросил Шойгу рассказать о ходе спецоперации

      В Евросоюзе возмутились из-за одной из механик крупнейших соцсетей

      Рожденная без влагалища девушка рассказала о своей жизни

      В украинском городе переименуют 80 связанных с Россией улиц и переулков

      Российские ТОС поразили опорные пункты ВСУ

      В Британии заявили об опасности недостаточного контроля над Украиной

      Названа стоимость компании X Илона Маска

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости