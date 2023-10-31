Мэр Махачкалы заявил об участии в беспорядках людей 20-25 лет

Мэр Махачкалы Умавов: участниками беспорядков в аэропорту были люди 20-25 лет

Участниками беспорядков в аэропорту Махачкалы в основном были люди в возрасте 20-25 лет. Об этом сообщил мэр российского города Юсуп Умавов в Telegram-канале.

«Это наша молодежь, наши с вами дети, наше будущее, воспитывать и заботиться о которой — наша обязанность», — написал Умавов.

Мэр Махачкалы призвал дагестанцев подключиться к работе с молодым поколением и объяснить, что нет тех, кто «не сочувствует горю палестинского народа», но сочувствие не должно становиться причиной преследования людей по религиозному и национальному принципу.

Вечером в воскресенье, 29 октября, сотни жителей Дагестана ворвались в аэропорт Уйташ. Они ждали рейс из Тель-Авива и с криками «Аллаху Акбар» и флагами Палестины заблокировали вход в аэропорт. Толпа людей устраивала обыск в помещениях и искала людей, прилетевших из Израиля. По последним данным, пострадавшими числятся 20 человек, девять из которых — полицейские.

Комментируя произошедшее в Дагестане, президент России Владимир Путин заявил, что беспорядки в стране бели спровоцированы в том числе руками украинских и западных спецслужб. «Мразь, да и только, по-другому сказать невозможно», — сказал глава государства об организаторах беспорядков в Махачкале. В Совфеде призвали жестко отреагировать на беспорядки в Дагестане, а в Кремле, в свою очередь, отметили, что события в республике стали результатом вмешательства извне, в том числе информационного.