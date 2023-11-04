«Этому дала, а этому не дала». В России посмеялись над решением США сократить военную помощь Украине

Захарова сравнила США с Сорокой-белобокой из-за сокращения помощи Украине

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на решение США сократить пакеты военной помощи Украине, чтобы растянуть поддержку Киева на максимально возможный срок.

Дипломат сравнила поведение Вашингтона с персонажем из детской игры.

Напоминает детскую игру: «Сорока-белобока кашу варила, деток кормила: этому дала, этому дала, а этому не дала»

Мария Захарова официальный представитель Министерства иностранных дел России

3 ноября пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер признала, что США постепенно сокращают пакеты помощи Украине из-за истощения ассигнованных конгрессом средств. Также она призвала конгресс поспешить с одобрением заявки президента США Джо Байдена на дополнительные 60 миллиардов долларов. Таким образом, как она отметила, конгресс докажет, что «США продолжают решительную поддержку Украины».

Мир переключил внимание с Украины на Израиль

26 октября стало известно, что республиканцы в Конгрессе США представили законопроект о разделении помощи Израилю и Украине, который позволит передать миллиарды долларов Тель-Авиву вместо Киева. На следующий день новый спикер Палаты представителей конгресса Майк Джонсон призвал разделить запрос о выделении 105 миллиардов долларов Израилю и Украине, а также потребовал от Белого дома отчета о потраченных на Киев средствах.

В Киеве также осознают, что мировое внимание переключилось с Украины на палестино-израильский конфликт. Так, глава Министерства финансов Украины Сергей Марченко отметил, что этого было не избежать. «Все крупные СМИ говорят только о Ближнем Востоке, и для нас это очень негативный сигнал», — сказал министр. Он также признал, что Запад устал от конфликта на Украине.

В свою очередь представитель Министерства обороны Украины Геннадий Коваленко предупредил, что Украину ждет скорый крах в случае прекращения поддержки западными странами. «Если вы перестанете нас поддерживать, забудьте об Украине. Все настолько просто», — сказал он.

Пентагон объяснил выгоду для американцев от оказания Киеву военной помощи

Ранее Пентагон назвал военную помощь Украине «разумной инвестицией», которая помогает национальной безопасности США, а также создает высококвалифицированные рабочие места и укрепляет индустриальную базу. Также в военном ведомстве уверены, что, посылая Киеву вооружения, Америка помогает конфликту не разрастаться.

3 ноября США объявили о выделении очередного пакета военной помощи Киеву в размере 425 миллионов долларов. Украинцам будут переданы средства борьбы с беспилотниками. Также источник из числа военных США уточнил, что в указанный пакет войдут боеприпасы для систем противовоздушной обороны (ПВО) NASAMS и реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Кроме того, в него включат артиллерийские снаряды, ракеты ATACMS.

Между тем, обозреватель Politico Лара Селигман узнала, что украинские власти упрашивают США поставить больше оружия для Вооруженных сил Украины (ВСУ). В частности, она напомнила о визите украинской делегации в США на прошлой неделе. Селигман отметила, что представители Украины передали американским властям «список пожеланий», включающий в себя новое оружие и обучение солдат ВСУ. При этом журналистка обратила внимание, что поддержка Киева Вашингтоном находится под угрозой из-за избрания нового спикера палаты представителей США и обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Комментируя намерение Вашингтона продолжать отправлять оружие на Украину, журналистка Fox News Лора Ингрэм предложила напрямую передавать вооружение России. «Они, в конце концов, все равно его получат», ― поиронизировала Ингрэм, указав, что теперь даже самые убежденные сторонники продолжения военных действий на Украине не могут аргументировать свою позицию.