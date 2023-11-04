Махачев рассказал о возникающих во время прогулок по Махачкале сложностях

Махачев рассказал, что из-за популярности ему теперь сложно гулять по Махачкале

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Ислам Махачев высказался о возросшей популярности в Махачкале. Об этом он рассказал «Матч ТВ».

«Сложно ли теперь гулять по Махачкале? Да! Хотелось, чтобы было легко, потому что люблю свой город, люблю погулять там, где вырос», — рассказал боец.

Ранее Махачев заявил, что ирландец Конор Макгрегор не заслуживает драться с ним. «Если он заслужит, вернется, выиграет несколько боев, то почему бы и нет?» — заявил россиянин.

21 октября Махачев второй раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Россиянин нокаутировал австралийца Александра Волкановски в первом раунде. Всего в карьере 32-летний Махачев провел 26 боев, в которых одержал 25 побед, потерпев поражение только однажды.