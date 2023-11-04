Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Стефанос Циципас
2:0
Завершен
Карен Хачанов
Париж
Трактор
6:1
Завершен
Адмирал
Фонбет Чемпионат КХЛ
Уралмаш
73:86
Завершен
ЦСКА
Единая лига ВТБ|1-й этап
Алекс де Минор
1:2
Завершен
Андрей Рублёв
Париж
Баффало Сэйбрз
1:5
Завершен
Филадельфия Флайерз
НХЛ - регулярный чемпионат
Сент-Луис Блюз
4:1
Завершен
Нью-Джерси Дэвилз
НХЛ - регулярный чемпионат
06:00, 4 ноября 2023Спорт

Махачев рассказал о возникающих во время прогулок по Махачкале сложностях

Махачев рассказал, что из-за популярности ему теперь сложно гулять по Махачкале

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Ислам Махачев высказался о возросшей популярности в Махачкале. Об этом он рассказал «Матч ТВ».

«Сложно ли теперь гулять по Махачкале? Да! Хотелось, чтобы было легко, потому что люблю свой город, люблю погулять там, где вырос», — рассказал боец.

Ранее Махачев заявил, что ирландец Конор Макгрегор не заслуживает драться с ним. «Если он заслужит, вернется, выиграет несколько боев, то почему бы и нет?» — заявил россиянин.

21 октября Махачев второй раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Россиянин нокаутировал австралийца Александра Волкановски в первом раунде. Всего в карьере 32-летний Махачев провел 26 боев, в которых одержал 25 побед, потерпев поражение только однажды.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Стрельцов
      Обсудить
      Последние новости

      «Этому дала, а этому не дала». В России посмеялись над решением США сократить военную помощь Украине

      Махачев рассказал о возникающих во время прогулок по Махачкале сложностях

      Названы прогнозы США о смене тактики борьбы Израиля с ХАМАС

      Оценены суточные потери ВСУ на купянском направлении

      В США рассказали о больших спорах в правительстве из-за помощи Украине

      На Украине Зеленского назвали карикатурным Джокером

      Раскрыта роль ЦРУ в публикации разгромной статьи в Time о Зеленском

      В Китае успешно посадили ступень многоразовой ракеты

      В США заявили об очень удачном для Путина октябре

      Американское СМИ сообщило об обсуждении мирных переговоров Западом и Украиной

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости