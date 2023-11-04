Стали известны подробности смерти Протопопова
Стали известны подробности смерти двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Олега Протопопова. Об этом сообщается на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).
В ФФККР со ссылкой на журналиста Зеппа Шенмецлера рассказали, что Протопопов умер во сне 31 октября. Причина случившегося не уточняется. «Федерация фигурного катания на коньках России выражает глубокие соболезнования близким и друзьям, всем, кто знал, Олега Алексеевича Протопопова. Светлая память…» — добавили в пресс-службе.
О кончине Протопопова стало известно 3 ноября. Его не стало на 92-м году жизни.
С 1979 года Протопопов вместе с супругой Людмилой Белоусовой, с которой они вместе выступали в парном катании, жил в Швейцарии. В июле 2022 года чемпион рассказал, что строительная компания в Швейцарии собирается ремонтировать дом, в котором он живет, и потребовала, чтобы все жильцы из него переселились. Он заявил, что не нашел место, где будет жить, и пожаловался на невозможность перевезти вещи.
После этого заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова призвала помочь Протопопову с переездом. «Очень жаль, что Олег Алексеевич оказался в такой ситуации. Знаю, что он живет у человека, платит какие-то совсем небольшие деньги. Живет на пенсию, как раз оплатить квартиру и покушать», — рассказала Тарасова.
Белоусова, которой не стало в 2017 году, и Протопопов выступали в парном катании за Советский Союз. Спортсмены завоевали золотые медали на Олимпийских играх в 1964 году в Инсбруке и в 1968 году в Гренобле. Кроме того, пара четыре раза побеждала на чемпионатах мира.
Чемпионы включены в Зал славы фигурного катания, находящийся в американском городе Колорадо-Спрингс. Из советских и российских фигуристов туда также входят Николай Панин-Коломенкин, Людмила Пахомова, Александр Горшков, Ирина Роднина, Екатерина Гордеева, Сергей Гриньков, Марина Климова, Сергей Пономаренко, Наталья Мишкутенок, Оксана Казакова, Артур Дмитриев, Алексей Ягудин, а также тренеры Тамара Москвина, Алексей Мишин и Татьяна Тарасова.