Стали известны подробности смерти Протопопова

В ФФККР сообщили, что Олег Протопопов умер во сне 31 октября

Стали известны подробности смерти двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Олега Протопопова. Об этом сообщается на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

В ФФККР со ссылкой на журналиста Зеппа Шенмецлера рассказали, что Протопопов умер во сне 31 октября. Причина случившегося не уточняется. «Федерация фигурного катания на коньках России выражает глубокие соболезнования близким и друзьям, всем, кто знал, Олега Алексеевича Протопопова. Светлая память…» — добавили в пресс-службе.

О кончине Протопопова стало известно 3 ноября. Его не стало на 92-м году жизни.

С 1979 года Протопопов вместе с супругой Людмилой Белоусовой, с которой они вместе выступали в парном катании, жил в Швейцарии. В июле 2022 года чемпион рассказал, что строительная компания в Швейцарии собирается ремонтировать дом, в котором он живет, и потребовала, чтобы все жильцы из него переселились. Он заявил, что не нашел место, где будет жить, и пожаловался на невозможность перевезти вещи.

После этого заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова призвала помочь Протопопову с переездом. «Очень жаль, что Олег Алексеевич оказался в такой ситуации. Знаю, что он живет у человека, платит какие-то совсем небольшие деньги. Живет на пенсию, как раз оплатить квартиру и покушать», — рассказала Тарасова.

Белоусова, которой не стало в 2017 году, и Протопопов выступали в парном катании за Советский Союз. Спортсмены завоевали золотые медали на Олимпийских играх в 1964 году в Инсбруке и в 1968 году в Гренобле. Кроме того, пара четыре раза побеждала на чемпионатах мира.

Чемпионы включены в Зал славы фигурного катания, находящийся в американском городе Колорадо-Спрингс. Из советских и российских фигуристов туда также входят Николай Панин-Коломенкин, Людмила Пахомова, Александр Горшков, Ирина Роднина, Екатерина Гордеева, Сергей Гриньков, Марина Климова, Сергей Пономаренко, Наталья Мишкутенок, Оксана Казакова, Артур Дмитриев, Алексей Ягудин, а также тренеры Тамара Москвина, Алексей Мишин и Татьяна Тарасова.