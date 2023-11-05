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18:30, 5 ноября 2023Россия

Глава Дагестана описал ситуацию на фоне прилета новых самолетов из Израиля

Глава Дагестана Меликов: дагестанцы не повелись на призывы к провокациям

Фото: Head of Dagestan Press Service / Globallookpress.com

Жители Дагестана не повелись на призывы к провокациям, и народ в очередной раз показал мудрость и единство. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Сергей Меликов.

Так Меликов описал ситуацию в регионе на фоне прилета новых самолетов из Израиля. Глава Дагестана отметил, что жители региона спокойно приняли тот факт, что на различных объектах инфраструктуры дежурят бойцы Росгвардии.

«Население с пониманием отнеслось к их работе и всячески поддерживало. Яркий пример этого — то, что наша молодежь раздавала воду и привозила еду полицейским, которые находились на своих постах», — заявил Меликов.

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Вечером 29 октября агрессивная толпа жителей республики прорвалась в аэропорт Уйташ. Мужчины ожидали прибытие рейса из Тель-Авива. С криками «Аллаху Акбар» и флагами Палестины в руках они заблокировали вход на объект, после чего устроили обыск в помещениях. Протестующие проверяли паспорта у пассажиров в выезжающих из аэропорта машинах в поисках людей, прилетевших из Израиля. Пострадали 23 человека.

Ранее президент России заявил, что событиями в Дагестане хотели раскачать Россию изнутри.

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