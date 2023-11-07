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17:17, 7 ноября 2023Спорт

Махачев отреагировал на лидерство в рейтинге UFC

Махачев отреагировал на лидерство в рейтинге UFC словами «хвала Всевышнему»
Ислам Махачев

Ислам Махачев. Фото: Per Haljestam-USA TODAY Sports / Reuters

Российский боец смешанного стиля (ММА) Ислам Махачев отреагировал на свое лидерство в рейтинге лучших представителей Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) вне зависимости от весовых категорий (P4P). Спортсмен высказался в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Он поделился публикацией бывшего чемпиона промоушена Хабиба Нурмагомедова с поздравлением, сопроводив ее подписью. «Хвала Всевышнему за все, что у нас есть», — ответил Махачев.

Махачев возглавил рейтинг лучших бойцов ранее 7 ноября. Он сместил с первого места обладателя пояса в тяжелом весе американца Джона Джонса. Нурмагомедов оценил лидерство россиянина одной фразой. «Это уже легендарно, братка», — написал он.

21 октября Махачев во второй раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Российский спортсмен нокаутировал австралийца Александра Волкановски в первом раунде.

Всего в карьере 32-летний россиянин провел 26 боев, в которых одержал 25 побед, потерпев поражение только один раз.

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      Ксения Курашкина
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