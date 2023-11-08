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06:38, 8 ноября 2023Россия

Российские военные уничтожили бронеавтомобиль ВСУ у Артемовска

Минобороны: российские десантники уничтожили бронеавтомобиль ВСУ у Артемовска

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Расчет российских десантников на мотовездеходах с противотанковым ракетным комплексом (ПТРК) «Корнет», уничтожил бронеавтомобиль Вооруженных сил Украины (ВСУ) западного производства в районе Артемовска. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Бронеавтомобиль был обнаружен в лесополосе около населенного пункта с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) российских разведчиков. Он был уничтожен с расстояния около пяти километров.

После получения информации от разведчиков группа на мотовездеходах оперативно выдвинулась в указанный район. После поражения транспорта противника, во избежание ответного огня, российские военные свернули установку и поменяли огневую позицию.

Главком ВСУ Валерий Залужный в статье, опубликованной в The Economist, рассказал о патовой ситуации в конфликте на Украине. «Как и в Первую мировую войну, мы достигли уровня развития технологий, который ставит нас в тупик», — указал он и отметил, что изменить положение сможет только резкий технологический скачок. Зеленский не согласился с этим мнением. Позднее The New York Times написала, что конфликт между Зеленским и Залужным сигнализирует о том, что между военным и гражданским обществом на Украине происходит раскол.

Перед этим об их разногласиях сообщила британская газета The Times. В издании заявили, что Залужный и Зеленский разошлись во мнениях относительно завершения контрнаступления.

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      Марина Совина
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