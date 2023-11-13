Беременную женщину и 27 детей из России эвакуировали из сектора Газа

Минздрав: из Газы эвакуировали беременную женщину из России и 27 детей

Среди 70 россиян, эвакуированных из сектора Газа, есть беременная женщина и 27 детей. Об этом заявляет Минздрав России, передает ТАСС.

«Осмотрено 70 граждан Российской Федерации, эвакуированных из Газы. Из них одна беременная женщина на позднем сроке беременности, 27 детей, пятеро из которых возрастом до трех лет», — рассказали в медицинском ведомстве. Уточняется, что самому маленькому ребенку три месяца.

Эвакуированные находятся в удовлетворительном состоянии. Все они допущены к перелету в Москву, в полете их будут сопровождать медики.

Россияне пересекли КПП «Рафах» между сектором Газа и Египтом в воскресенье, 12 ноября. Из-за отсутствия бензина некоторым из них пришлось добираться до КПП на тележках, запряженных ослами. В Москву граждан России доставит самолет Ил-76.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что в списки на эвакуацию записались более тысячи человек. Она объяснила, что для эвакуации граждан требуется получение согласия огромного количества инстанций.

