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13:36, 16 ноября 2023Среда обитания

Венгрия возобновит выдачу «золотых виз» для инвесторов

Bloomberg: Венгрия возобновит выдачу «золотых виз» после перерыва в шесть лет

Фото: Unsplash

Спустя шесть лет после закрытия аналогичной программы Венгрия возобновляет выдачу «золотых виз» для инвесторов в недвижимость, пишет Bloomberg. По данным журналистов, новая редакция является частью законопроекта, направленного на ограничение иммиграции.

Минимальная инвестиция, необходимая для получения такой визы, составит теперь 250 тысяч евро. В 2017 году страна закрыла аналогичную программу на фоне «всплеска миграции из Китая и России». Тогда вид на жительство предоставляли покупателям государственных облигаций на сумму 300 тысяч евро.

«Программа гостя-инвестора» позволяет тем, кто инвестирует не менее 250 тысяч евро в местные фонды недвижимости или 500 тысяч евро в венгерскую недвижимость, право подать заявление на получение 10-летнего возобновляемого вида на жительство в Венгрии», — говорится в материале.

Практика выдачи «золотых виз» вызывает споры в разных странах Европы, особенно усилившиеся в последние годы. Так, Португалия закрыла ее из-за спекуляций недвижимостью, в Греции подняли стоимость необходимых для получения визы инвестиций вдвое. Условия выдачи ВНЖ ужесточили и в Турции.

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      Дмитрий Воронин
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