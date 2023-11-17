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03:51, 17 ноября 2023Экономика

В США заявили о кооперации с Китаем по теме санкций против России. О чем пытаются договориться две страны?

Госдепартамент: США и Китай кооперируются по теме санкций против России
СюжетСанкции против России:

Фото: Mark Schiefelbein / Pool / Reuters

Помощник госсекретаря по вопросам энергетики Джеффри Пайатт заявил, что Соединенные Штаты находятся в интенсивной кооперации с КНР по вопросам, которые связаны с санкциями против России и ценовым потолком на нефть. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время брифинга журналисты задали Пайатту вопрос о работе Штатов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, связанной с западными санкциями против России.

Я отмечу, что мы находимся в очень интенсивной кооперации с китайскими союзниками по всем этим вопросам вокруг ценового потолка и санкционного режима

Джеффри ПайаттПомощник госсекретаря по вопросам энергетики

США пригрозили Китаю санкциями в случае помощи России

Министр финансов США Джанет Йеллен предупредила Китай о возможных санкциях в случае, если страна будет оказывать помощь России в специальной военной операции на Украине.

По словам главы ведомства, у Вашингтона есть свидетельства того, что отдельные частные китайские компании могут оказывать содействие России, поставляя в страну «оборудование, критически важное для военных усилий России», и материалы при поддержке финансовых учреждений. Она отметила, что связь таких организаций с правительством Китая не доказана.

В ходе наших переговоров я подчеркнула, что для нас крайне важно, чтобы [китайские] компании не оказывали материальной поддержки российскому оборонно-промышленному комплексу, и что мы готовы к введению дальнейших санкций. Мы хотели бы, чтобы Китай пресек это

Джанет ЙелленМинистр финансов США

По словам, Соединенные Штаты считают, что Пекин продолжает воздерживаться от поставок вооружений Москве для использования на Украине.

Пекин забеспокоился из-за давления со стороны США

Вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн выразил беспокойство из-за давления на китайские компании со стороны США.

Китайская сторона ясно выразила свою обеспокоенность по поводу двусторонних инвестиционных ограничений США в отношении Китая, санкций и подавления китайских компаний, экспортного контроля в отношении Китая и дополнительных тарифов для Китая, и потребовала от США отреагировать конкретными действиями

Хэ ЛифэнВице-премьер Госсовета КНР

Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь, в свою очередь, подчеркнул, что Пекин примет решительные меры по защите своих компаний после американских санкций.

По его словам, подобные действия Вашингтона являются примером экономического принуждения. Вэньбинь призвал Соединенные Штаты прекратить ошибочные действия. «Китай примет решительные меры для защиты своих интересов», — пообещал он.

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В апреле специальный представитель правительства КНР по делам Корейского полуострова Лю Сяомин ответил на вопрос о поставках оружия России и Украине и подчеркнул, что Китай никогда не отправлял подобную помощь обеим странам.

Китай, я еще раз подчеркну, — это не зачинщик и не участник украинского кризиса и никогда не предоставлял военное оружие ни одной из сторон украинского конфликта

Лю СяоминСпециальный представитель правительства КНР по делам Корейского полуострова

Дипломат также добавил, что Соединенные Штаты не имеют права диктовать Китаю приказы по вопросу таких поставок.

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      Марина Совина
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