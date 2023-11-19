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18:31, 19 ноября 2023Мир

В Совфеде отреагировали на строительство Финляндией барьера на границе с Россией

Сенатор Карасин: строительство Финляндией барьера на границе с Россией непонятно
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Miska Puumala / Reuters

Москве непонятно, зачем Финляндия решила построить барьер на границе с Россией. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

«За последние почти два года мы в России уже давно привыкли, что наши соседи и партнеры, особенно из европейских государств, ведут себя не вполне адекватно. То ли это политическое умопомрачение, то ли это назидательный тон Вашингтона и НАТО. Непонятные причины, потому что мы все с вами знаем, что Россия и Финляндия, Советский Союз и Финляндия были на протяжении многих десятилетий очень конструктивными партнерами, открытыми для диалога, никогда друг другу не угрожавшими», — сказал сенатор.

Такая внезапная, жесткая и труднообъяснимая реакция ставит в тупик даже аналитиков. К чему это приведет в результате, в том числе для самой Финляндии, очень сложно предсказать. Но в российском общественном мнении это вызывает очень негативную реакцию

Григорий Карасинроссийский сенатор

Как сообщил Yle, военные начали помогать финским пограничникам строить барьер на рубеже с Россией. Защитные сооружения помогут обеспечивать работу пограничной станции, рассказал телеканалу начальник КПП «Вартиус» Йоуко Киннунен.

18 ноября Финляндия закрыла четыре пропускных пункта на границе с Россией — Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала. Ограничение будет действовать до 18 февраля 2024 года. Всего на наземном рубеже между странами девять КПП, один из которых уже не работает с 2022 года. Правительство страны допускает, что другие пункты пропуска тоже могут закрыть.

Хельсинки ввел ограничения из-за наплыва беженцев с Ближнего Востока, которые пытаются нелегально попасть в Евросоюз. По мнению президента Финляндии Саули Ниинисте, Москва решила сделать это в отместку за сотрудничество страны с США, пишет The Guardian. В российском МИД назвали эти заявления странными.

Власти Эстонии также допустили, что могут полностью или частично закрыть рубежи с Россией.

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