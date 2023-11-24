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13:51, 24 ноября 2023Россия

Лукашенко предлагал Сапеге выйти замуж за Протасевича. Почему женитьба не состоялась?

Кожемяко: глава Белоруссии Лукашенко предлагал Сапеге и Протасевичу пожениться

Фото: Sputnik / Ilya Pitalev / Kremlin / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предлагал гражданке России Софье Сапеге, осужденной в республике на шесть лет за распространение данных белорусских силовиков и позже помилованной, выйти замуж за бывшего главреда оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Об этом рассказал глава Приморского края Олег Кожемяко, выступая на заседании международного молодежного дискуссионного клуба «Тихоокеанский горизонт».

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Руководитель региона признался, что также предпринимал попытки поженить пару, однако Протасевич отказался от своей девушки.

Я разговаривал с девочкой. Она влюбилась в парня

Олег Кожемякогубернатор Приморья

Кожемяко добавил, что в настоящее время Сапега «одумалась». По его словам, теперь она живет с семьей и у нее все хорошо.

Софья Сапега

Софья Сапега

Фото: Sputnik / РИА Новости

Протасевич объявил о расставании с Сапегой и женитьбе на другой

В мае прошлого года бывший оппозиционер раскрыл подробности отношений с Сапегой. Он заявил, что решение о расставании было принято обоюдно и еще до того, как пара была задержана белорусскими силовиками.

По его словам, сложившаяся ситуация не способствовала улучшению отношений, так что достаточно быстро между ними «стало все совсем плохо» — они сосуществовали рядом как сожители.

Количество конфликтных ситуаций продолжало нарастать, нас расселили. С того времени мы больше не контактировали и не общались напрямую, хотя я периодически общался с ее родителями. То есть уже примерно семь месяцев нас фактически ничего не связывает

Роман Протасевичбывший главред Telegram-канала NEXTA

Спустя год после завершения отношений с Сапегой, все еще находясь под следствием, Протасевич принял решение о женитьбе на другой девушке. Он также опубликовал фото из ЗАГСа, скрыв лицо невесты. Имя его избранницы названо не было.

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Тетя Сапеги крайне эмоционально реагировала на сложившуюся ситуацию. «Наша девочка за все это тянет. А этот козел — нет других слов. Сволочь! И женился, и помиловали его. У меня мурашки по коже. Я не понимаю, что происходит», — высказывалась она.

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В свою очередь мать россиянки, Анна Дудич, назвала женитьбу экс-главреда NEXTA на другой девушке отвратительной. Она добавила, что для ее мужа случившееся является мерзким и неприемлемым.

Женщина также предположила, что для Сапеги, которой за три дня до женитьбы Протасевича вынесли в Белоруссии приговор, информация об этом станет настоящим ударом.

Отношения Протасевича и Сапеги длились менее года

Как уточнял сам бывший оппозиционер, с Сапегой они познакомились в конце октября 2020 года в одном из баров Вильнюса — там тогда проходила встреча людей, которые занимались ведением Telegram-каналов. Достаточно быстро пара начала жить вместе, Протасевич назвал их отношения крайне сложными и эмоциональными.

В качестве очередной попытки их сохранить в мае 2021 года пара решила отправиться в отпуск. Перелет планировался по маршруту Афины — Вильнюс. Самолет компании Ryanair, на борту которого они находились, получил сообщение о минировании, а Лукашенко приказал поднять в воздух два истребителя МиГ-29. После приземления пару задержали

Девушка призналась, что вела Telegram-канал, в котором публиковались личные данные силовиков. Некоторое время она отбывала наказание в белорусской колонии общего режима, однако в июне текущего года была помилована.

За месяц до этого Лукашенко помиловал и Протасевича, приговоренного ранее к восьми годам заключения. По версии обвинения, все фигуранты дела, связанного с деятельностью NEXTA, стремились к захвату государственной власти и публиковали материалы, имевшие деструктивные цели.

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      Варвара Кошечкина
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