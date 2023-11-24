Лукашенко предлагал Сапеге выйти замуж за Протасевича. Почему женитьба не состоялась?

Кожемяко: глава Белоруссии Лукашенко предлагал Сапеге и Протасевичу пожениться

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предлагал гражданке России Софье Сапеге, осужденной в республике на шесть лет за распространение данных белорусских силовиков и позже помилованной, выйти замуж за бывшего главреда оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Об этом рассказал глава Приморского края Олег Кожемяко, выступая на заседании международного молодежного дискуссионного клуба «Тихоокеанский горизонт».

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Руководитель региона признался, что также предпринимал попытки поженить пару, однако Протасевич отказался от своей девушки.

Я разговаривал с девочкой. Она влюбилась в парня Олег Кожемяко губернатор Приморья

Кожемяко добавил, что в настоящее время Сапега «одумалась». По его словам, теперь она живет с семьей и у нее все хорошо.

Софья Сапега Фото: Sputnik / РИА Новости

Протасевич объявил о расставании с Сапегой и женитьбе на другой

В мае прошлого года бывший оппозиционер раскрыл подробности отношений с Сапегой. Он заявил, что решение о расставании было принято обоюдно и еще до того, как пара была задержана белорусскими силовиками.

По его словам, сложившаяся ситуация не способствовала улучшению отношений, так что достаточно быстро между ними «стало все совсем плохо» — они сосуществовали рядом как сожители.

Количество конфликтных ситуаций продолжало нарастать, нас расселили. С того времени мы больше не контактировали и не общались напрямую, хотя я периодически общался с ее родителями. То есть уже примерно семь месяцев нас фактически ничего не связывает Роман Протасевич бывший главред Telegram-канала NEXTA

Спустя год после завершения отношений с Сапегой, все еще находясь под следствием, Протасевич принял решение о женитьбе на другой девушке. Он также опубликовал фото из ЗАГСа, скрыв лицо невесты. Имя его избранницы названо не было.

Родные Сапеги называли ее бывшего молодого человека козлом

Тетя Сапеги крайне эмоционально реагировала на сложившуюся ситуацию. «Наша девочка за все это тянет. А этот козел — нет других слов. Сволочь! И женился, и помиловали его. У меня мурашки по коже. Я не понимаю, что происходит», — высказывалась она.

В свою очередь мать россиянки, Анна Дудич, назвала женитьбу экс-главреда NEXTA на другой девушке отвратительной. Она добавила, что для ее мужа случившееся является мерзким и неприемлемым.

Женщина также предположила, что для Сапеги, которой за три дня до женитьбы Протасевича вынесли в Белоруссии приговор, информация об этом станет настоящим ударом.

Отношения Протасевича и Сапеги длились менее года

Как уточнял сам бывший оппозиционер, с Сапегой они познакомились в конце октября 2020 года в одном из баров Вильнюса — там тогда проходила встреча людей, которые занимались ведением Telegram-каналов. Достаточно быстро пара начала жить вместе, Протасевич назвал их отношения крайне сложными и эмоциональными.

В качестве очередной попытки их сохранить в мае 2021 года пара решила отправиться в отпуск. Перелет планировался по маршруту Афины — Вильнюс. Самолет компании Ryanair, на борту которого они находились, получил сообщение о минировании, а Лукашенко приказал поднять в воздух два истребителя МиГ-29. После приземления пару задержали

Девушка призналась, что вела Telegram-канал, в котором публиковались личные данные силовиков. Некоторое время она отбывала наказание в белорусской колонии общего режима, однако в июне текущего года была помилована.

За месяц до этого Лукашенко помиловал и Протасевича, приговоренного ранее к восьми годам заключения. По версии обвинения, все фигуранты дела, связанного с деятельностью NEXTA, стремились к захвату государственной власти и публиковали материалы, имевшие деструктивные цели.