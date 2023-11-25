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18:43, 25 ноября 2023Мир

«Пугающе» Илон Маск высказался о поставках боеприпасов Украине и их последствиях

Маск назвал пугающей нехватку снарядов в США из-за поставок оружия ВСУ

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Американский миллиардер Илон Маск назвал пугающей нехватку снарядов в США из-за поставок оружия Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Таким образом он прокомментировал слова бизнесмена Дэвида Сакса о том, что о дефиците боеприпасов впервые было написано еще год назад, однако проблема так и не была решена. «Деиндустриализация привела к снижению боеспособности Америки», — отметил предприниматель.

Пугающе

Илон Маскмиллиардер, предприниматель

Зеленский попытался убедить США производить оружие для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США следует производить больше оружия для Киева, так как это позволит создать рабочие места для украинцев и американцев.

Когда вы производите для Украины и с Украиной, вы производите с американцами. Поэтому большая часть производств будет развернута в ваших штатах, разных штатах, а также на Украине. Это рабочие места для американцев и украинцев

Владимир Зеленскийпрезидент Украины

Зеленский отметил, что ноябрь оказался самым сложным в вопросе получения финансовой помощи от Вашингтона, понадеявшись, что Конгресс выделит дополнительные средства на поддержку Украины.

Производители оружия в США столкнулись с проблемами

В октябре стало известно, что американские производители оружия столкнулись с проблемами с выполнением заказов из-за российской спецоперации на Украине и эскалации палестино-израильского конфликта. В частности, Минобороны США направило в Израиль десятки тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров, которые предназначались Украине.

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26 октября 2023

В Белом доме признали сокращение помощи Киеву

3 ноября секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер признала, что Вашингтон постепенно сокращают пакеты помощи Киеву из-за истощения ассигнованных конгрессом средств. По ее словам, у администрации США исчерпаны дополнительные бюджетные ассигнования на помощь Украине.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сравнила поведение Вашингтона с персонажем из детской игры. «"Сорока-белобока кашу варила, деток кормила: этому дала, этому дала, а этому не дала"», — сыронизировала дипломат.

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