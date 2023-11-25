«Пугающе» Илон Маск высказался о поставках боеприпасов Украине и их последствиях

Маск назвал пугающей нехватку снарядов в США из-за поставок оружия ВСУ

Американский миллиардер Илон Маск назвал пугающей нехватку снарядов в США из-за поставок оружия Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Таким образом он прокомментировал слова бизнесмена Дэвида Сакса о том, что о дефиците боеприпасов впервые было написано еще год назад, однако проблема так и не была решена. «Деиндустриализация привела к снижению боеспособности Америки», — отметил предприниматель.

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Зеленский попытался убедить США производить оружие для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США следует производить больше оружия для Киева, так как это позволит создать рабочие места для украинцев и американцев.

Когда вы производите для Украины и с Украиной, вы производите с американцами. Поэтому большая часть производств будет развернута в ваших штатах, разных штатах, а также на Украине. Это рабочие места для американцев и украинцев Владимир Зеленский президент Украины

Зеленский отметил, что ноябрь оказался самым сложным в вопросе получения финансовой помощи от Вашингтона, понадеявшись, что Конгресс выделит дополнительные средства на поддержку Украины.

Производители оружия в США столкнулись с проблемами

В октябре стало известно, что американские производители оружия столкнулись с проблемами с выполнением заказов из-за российской спецоперации на Украине и эскалации палестино-израильского конфликта. В частности, Минобороны США направило в Израиль десятки тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров, которые предназначались Украине.

В Белом доме признали сокращение помощи Киеву

3 ноября секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер признала, что Вашингтон постепенно сокращают пакеты помощи Киеву из-за истощения ассигнованных конгрессом средств. По ее словам, у администрации США исчерпаны дополнительные бюджетные ассигнования на помощь Украине.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сравнила поведение Вашингтона с персонажем из детской игры. «"Сорока-белобока кашу варила, деток кормила: этому дала, этому дала, а этому не дала"», — сыронизировала дипломат.

